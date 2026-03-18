Inter-Milan, derbi por la NBA Europe: Oaktree supera a RedBird gracias a una «capacidad financiera ilimitada»

Oaktree ha estudiado detenidamente el proyecto propuesto por la NBA, el llamado «modelo de negocio», explorando vías viables junto con el propio Olimpia Milano, y parece que incluso lleva la delantera.

El líder Howard Marks ha dado el visto bueno a los primeros pasos: la NBA, que está gestionando con gran atención esta colosal operación, valora la disponibilidad financiera ilimitada de Oaktree.

Las conversaciones con J.P. Morgan, el mayor banco del mundo que supervisa a nivel financiero la llegada de la NBA a Europa, han tenido un resultado positivo.

También las conversaciones entre Oaktree y la dirección del Olimpia Milano han sido constructivas: se rumorea que la impresión y la actitud de Oaktree han tenido una acogida favorable.

Oaktree está muy interesada, pero aún tiene que ponerse manos a la obra: necesita unos días más, pero parece dispuesta a dar un primer «sí, hablemos de ello». Justo lo que quiere la NBA.

Oaktree ha iniciado otras conversaciones, que no se limitan únicamente al Olimpia Milano.