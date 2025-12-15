Inter Miami refuerza su defensa con la llegada de Sergio Reguilón tras el retiro de Jordi Alba

La incorporación de Reguilón llena un vacío importante en la defensa del Inter Miami tras la retirada de la leyenda española Jordi Alba, quien culminó su brillante carrera ayudando al club a conquistar la MLS Cup 2025 presentada por Audi. El lateral aporta una valiosa experiencia europea, habiendo competido al más alto nivel del fútbol de clubes durante toda su trayectoria.

"Es un proyecto muy ambicioso, un club ganador que trabaja de la manera correcta, y eso fue lo que me atrajo: venir aquí para seguir ganando y compitiendo," declaró Reguilón en el comunicado del club. "Mi objetivo es continuar sumando títulos, ir tras los trofeos que nos faltan y ganarlo todo aquí."