Los preparativos de pretemporada del Inter Miami se han visto interrumpidos por una lesión de una de sus principales incorporaciones de la temporada baja. El club anunció que Reguilón sufrió un esguince de Grado 2 en su rodilla derecha tras las evaluaciones médicas realizadas después del partido inaugural de pretemporada contra Alianza Lima. El defensor español sufrió un desgarro parcial de ligamentos. Aunque la lesión no requiere intervención quirúrgica, el club confirmó que no se ha establecido un calendario definitivo para su regreso, ya que su recuperación se evaluará semana a semana.