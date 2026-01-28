Inter Miami confirma la lesión de Sergio Reguilón después del primer partido de la pretemporada
Reguilón sufre un esguince de grado 2
Los preparativos de pretemporada del Inter Miami se han visto interrumpidos por una lesión de una de sus principales incorporaciones de la temporada baja. El club anunció que Reguilón sufrió un esguince de Grado 2 en su rodilla derecha tras las evaluaciones médicas realizadas después del partido inaugural de pretemporada contra Alianza Lima. El defensor español sufrió un desgarro parcial de ligamentos. Aunque la lesión no requiere intervención quirúrgica, el club confirmó que no se ha establecido un calendario definitivo para su regreso, ya que su recuperación se evaluará semana a semana.
Fuera de dos a seis semanas
Los esguinces de rodilla de grado 2 suelen dejar a los jugadores fuera de acción durante varias semanas, con una recuperación que generalmente varía entre dos y seis semanas, dependiendo del progreso. El tratamiento inicial se centra en reducir la hinchazón y estabilizar la articulación, seguido de trabajo de rehabilitación y un regreso gradual al entrenamiento completo.
Pretemporada de Miami en marcha
Inter Miami tuvo un mal comienzo en 2026, cayendo 3-0 en su partido de apertura de pretemporada ante Alianza Lima durante la Noche Blanquiazul en Perú. Paolo Guerrero lideró con un doblete en la primera mitad, mientras que Lionel Messi y compañía tuvieron dificultades para crear oportunidades claras en una noche decepcionante que marcó un temprano tono de advertencia para el equipo de la MLS.
Incertidumbre sobre el inicio de la MLS
La pregunta principal para el Inter Miami ahora es si Reguilón estará en forma a tiempo para el inicio de la temporada 2026 de la MLS, cuando los campeones defensores tienen programado enfrentarse a LAFC el 21 de febrero. Evitar una lesión más grave, como una rotura del ligamento cruzado anterior, se considera internamente como un resultado positivo, pero su estado para las primeras semanas de la temporada sigue siendo incierto.