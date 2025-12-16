Inter Miami apuesta por la continuidad de Luis Suárez y negocia su nuevo contrato

Según The Athletic y el Miami Herald, Luis Suárez y el Inter Miami se encuentran cerca de cerrar un acuerdo por un año más, lo que mantendría al delantero uruguayo en el club hasta el final de la temporada 2026. El atacante, campeón en cuatro ocasiones de LaLiga con el Barcelona y considerado uno de los mejores delanteros de su generación, llegó a Miami antes del arranque de la campaña 2024.

Su adaptación a la MLS fue inmediata y cerró su primera temporada con 19 goles y 12 asistencias en todas las competiciones. De cara a 2025, el club activó una opción de renovación a la baja, en medio de versiones que apuntaban a una posible salida anticipada.