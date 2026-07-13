«Malagò, con su amplia experiencia, ha confiado el liderazgo a Maldini y Leonardo; estoy seguro de que tomarán la mejor decisión para una Italia que necesita revalorizarse. Volver a ver el Mundial nos entristece, sobre todo al pensar que entre las semifinalistas hay tres selecciones europeas. El fútbol que representamos es consciente de esta necesidad, por lo que haremos todo lo posible para que Italia alcance objetivos acordes con su historia».





«Falta un mes y medio para que cierre el mercado. El 31 de agosto del año pasado cerramos el fichaje de Akanji, una operación muy positiva. No hay que precipitarse; es un mercado más complejo que antes. Los precios que se barajan son realmente demasiado elevados. Piero Ausilio es bueno, sabe lo que tiene que hacer y estoy seguro de que lo hará de la mejor manera posible y en el menor tiempo posible para que el entrenador pueda trabajar al máximo».





«En la Champions hay clubes-gigantes en facturación y potencia técnica, pero en el deporte no siempre gana quien más gasta. Para nosotros es un sueño, y los sueños no cuestan nada, así que mejor tenerlos. La Champions es una competición en la que las circunstancias, los emparejamientos y los calendarios pueden ayudar en distintos momentos. En la liga, a la larga, siempre gana el equipo más fuerte. Afrontamos la Champions con la convicción de hacerlo mejor que el año pasado».





Sobre Palestra: teníamos un acuerdo con el Atalanta que daba continuidad al alcanzado con el jugador. No hemos retirado nuestra oferta ni el Atalanta la ha renegociado. Se tomó una decisión de vida que se puede criticar; ya me pronuncié sobre el jugador y su agente. Cuando ciertos jugadores entran en juego, las valoraciones se disparan y surgen operaciones irracionales, algo que no forma parte de nuestra estrategia. Las inversiones deben tener lógica. No podemos competir con los clubes ingleses en ese aspecto, pero con creatividad podemos ser protagonistas en el mercado».





«Podemos compensar con creatividad, buscando jugadores desconocidos pero con potencial. Además, queremos construir un centro deportivo moderno que acoja a decenas de equipos y cuente con una veintena de técnicos dedicados a potenciar la cantera. La elección de Chivu no fue casual: fue un acto de relativa valentía, sabiendo que sigue de cerca la cantera. Le reconozco grandes méritos con Pio Esposito. Debemos seguir por este camino. Tenemos la valentía para darles minutos; también necesitamos valoraciones similares por parte de los medios. Hay que ayudarle en su crecimiento, sin juicios drásticos que puedan condicionarlo. Es el mejor camino para dar continuidad a nuestros clubes. Con trece propietarios extranjeros, debemos confiar en un fútbol racional, porque ellos no malgastan el dinero. Además de la competencia de la dirección, que ganó tres ligas con tres entrenadores diferentes, contamos con una propiedad presente y que nos apoya. Podemos seguir adelante con optimismo».