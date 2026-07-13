Beppe Marotta, presidente del Inter, habló en la rueda de prensa el día en que los campeones de Italia se reunieron. Fue la primera jornada de trabajo para el equipo de Chivu y las primeras declaraciones del directivo nerazzurro que inauguran la temporada 2026/2027.
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Inter, Marotta: «Un mercado sostenible; quedar entre los cuatro primeros es natural y lógico. Palestra no cumplió un compromiso verbal, pero ahora no hay motivo para preocuparse»
«Es un privilegio iniciar la temporada como campeones: ganamos el Scudetto y la Copa de Italia. Gracias al club, a los directivos, al equipo médico y a todos los colaboradores. Hoy volvemos a la línea de salida. Somos el único equipo italiano que disputará cuatro competiciones este año, y eso nos enorgullece. Queremos hacer mejor papel en la Liga de Campeones; nos mediremos a grandes potencias, pero en el deporte no siempre gana quien más gasta. Nuestro principal rival es interno: el «síndrome de la victoria». No debemos relajarnos; esto vale para todo el club. Hay que mantener la humildad y el hambre de triunfo que nos llevaron a lograr los objetivos del año pasado».
Desde 2020 nadie ha repetido Scudetto, y ese es nuestro objetivo: lograrlo sería histórico. Queremos ganar de forma sostenible. Oaktree llegó en un momento difícil; hemos salido del acuerdo de liquidación. Han ampliado las instalaciones y hay obras en marcha. Su presencia es discreta pero cercana; todas las decisiones se toman de forma conjunta; hemos actuado siguiendo un modelo de referencia a imitar».
«¿El equipo a batir? Es un papel que nos complace. Quedar entre los cuatro primeros es natural, lógico, pero no basta; debemos mantener el listón alto. Estos son los principios básicos que deben caracterizar la temporada».
«Khalaili no ha superado los reconocimientos médicos, según nos ha informado el CONI. Por privacidad no puedo dar detalles, pero en Italia las leyes son muy estrictas. La idoneidad la determina un organismo independiente, el CONI, que depende del Estado. Sin laaptitud médica, nadie puede competir, así que buscamos alternativas».
«Tenemos un hueco en la banda derecha tras la decisión de Dumfries de continuar su carrera en el Real Madrid. Baccin y Ausilio están preparados y seguro encontraremos una soluciónpronto. El mercado de fichajeses cada vez más difícil, con cifras desorbitadas. No nos cerramos a invertir, pero debe ser lógico. Confío en hallar pronto una solución, aunque hay muchos jugadores en liza. Empezamos la temporada con la plantilla por completar, pero las decisiones deben ser racionales, no ansiosas».
¿La Juventus y el Milan están más cerca? Es anacrónico: ninguno juega la Champions. Nosotros también competiremos con equipos fuertes y tendremos que gestionarlo. Mi experiencia dice que esto puede beneficiar a Milan y Juventus en Italia, pero somos fuertes y conscientes de nuestro papel, con profesionales capaces de manejar todas las competiciones. En la lucha por el título incluyo también a Milan y Juventus».
De los 20 equipos de la Serie A, 13 son de propiedad extranjera. Tras Zhang, Oaktree aporta estabilidad. Nuestroobjetivo es ganar de forma sostenible. Por segundo año seguiremos un balance satisfactorio y hemos conquistado dos títulos. No hay lugar para el mecenazgo ni para gastos descabellados; si no puedes gastar, hay que echarle imaginación. Esto no limita a la propiedad, que quizá pueda financiar inversiones. Nosotros debemos controlar los costes, no las inversiones. Los costes están ligados a dos aspectos: algunos ganan demasiado y están fuera de nuestro alcance. Y luego están los agentes, que tienen un peso cada vez más importante en el destino de los clubes. A menudo influyen en los traspasos sin siquiera aconsejar bien a sus representados. El caso de Palestra es ejemplo de ello: el jugador incumplió un compromiso verbal y optó por marcharse a una liga en la que no podemos competir; su agente podría haberle orientado mejor».
«Malagò, con su amplia experiencia, ha confiado el liderazgo a Maldini y Leonardo; estoy seguro de que tomarán la mejor decisión para una Italia que necesita revalorizarse. Volver a ver el Mundial nos entristece, sobre todo al pensar que entre las semifinalistas hay tres selecciones europeas. El fútbol que representamos es consciente de esta necesidad, por lo que haremos todo lo posible para que Italia alcance objetivos acordes con su historia».
«Falta un mes y medio para que cierre el mercado. El 31 de agosto del año pasado cerramos el fichaje de Akanji, una operación muy positiva. No hay que precipitarse; es un mercado más complejo que antes. Los precios que se barajan son realmente demasiado elevados. Piero Ausilio es bueno, sabe lo que tiene que hacer y estoy seguro de que lo hará de la mejor manera posible y en el menor tiempo posible para que el entrenador pueda trabajar al máximo».
«En la Champions hay clubes-gigantes en facturación y potencia técnica, pero en el deporte no siempre gana quien más gasta. Para nosotros es un sueño, y los sueños no cuestan nada, así que mejor tenerlos. La Champions es una competición en la que las circunstancias, los emparejamientos y los calendarios pueden ayudar en distintos momentos. En la liga, a la larga, siempre gana el equipo más fuerte. Afrontamos la Champions con la convicción de hacerlo mejor que el año pasado».
Sobre Palestra: teníamos un acuerdo con el Atalanta que daba continuidad al alcanzado con el jugador. No hemos retirado nuestra oferta ni el Atalanta la ha renegociado. Se tomó una decisión de vida que se puede criticar; ya me pronuncié sobre el jugador y su agente. Cuando ciertos jugadores entran en juego, las valoraciones se disparan y surgen operaciones irracionales, algo que no forma parte de nuestra estrategia. Las inversiones deben tener lógica. No podemos competir con los clubes ingleses en ese aspecto, pero con creatividad podemos ser protagonistas en el mercado».
«Podemos compensar con creatividad, buscando jugadores desconocidos pero con potencial. Además, queremos construir un centro deportivo moderno que acoja a decenas de equipos y cuente con una veintena de técnicos dedicados a potenciar la cantera. La elección de Chivu no fue casual: fue un acto de relativa valentía, sabiendo que sigue de cerca la cantera. Le reconozco grandes méritos con Pio Esposito. Debemos seguir por este camino. Tenemos la valentía para darles minutos; también necesitamos valoraciones similares por parte de los medios. Hay que ayudarle en su crecimiento, sin juicios drásticos que puedan condicionarlo. Es el mejor camino para dar continuidad a nuestros clubes. Con trece propietarios extranjeros, debemos confiar en un fútbol racional, porque ellos no malgastan el dinero. Además de la competencia de la dirección, que ganó tres ligas con tres entrenadores diferentes, contamos con una propiedad presente y que nos apoya. Podemos seguir adelante con optimismo».
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