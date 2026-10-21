El presidente del Inter, Beppe Marotta, habló ante los micrófonos de Amazon Prime Video en la víspera del partido de Champions League, el tercero de la fase de liga 2026/2027, para comentar, por un lado, su pronóstico de principio de temporada y, por otro, las palabras de Bastoni y Chivu sobre frenar el entusiasmo tras las dos derrotas en los dos primeros partidos de liga.