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Giuseppe Marotta InterGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Inter, Marotta: «Tenemos derecho a soñar con la Champions, nos falta la guinda del pastel. El PSG también perdió sus primeros partidos el año pasado...»

Inter Milán
Liga de Campeones
Shakhtar Donetsk
Inter Milán vs Shakhtar Donetsk

El presidente del Inter, Beppe Marotta, habló ante los micrófonos de Amazon Prime Video en la víspera del partido de Champions League, el tercero de la fase de liga 2026/2027, para comentar, por un lado, su pronóstico de principio de temporada y, por otro, las palabras de Bastoni y Chivu sobre frenar el entusiasmo tras las dos derrotas en los dos primeros partidos de liga.

  • EL SUEÑO DE LA CHAMPIONS

    «Tenemos el deber de esforzarnos hasta el final, pero tenemos derecho a soñar»

  • EL PSG TAMBIÉN PERDIÓ LOS TRES PRIMEROS PARTIDOS EL AÑO PASADO

    «Si partimos de un punto de vista estadístico, el PSG ganó la Champions el año pasado, pero perdió los tres primeros partidos del año pasado».

  • DERROTAS QUE ESCUECEN

    «Está claro que dos derrotas duelen y tenemos que resarcirnos a toda costa. Es un ciclo que continúa; participar en la Champions de forma continuada es un éxito»

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  • FALTA ESA «BENDITA GUINDA»

    "Haber ganado trofeos, títulos de la Serie A y otros títulos, y haber disputado dos finales de Champions y una de Europa League es positivo y no se podía dar por hecho. Siempre falta esa bendita guinda, pero no es fácil ponerla"

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