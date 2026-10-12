«El compromiso con el equilibrio entre la sostenibilidad y la competitividad deportiva no se detendrá, convencidos de que vamos por buen camino. Pronto compartiremos con todos vosotros el maravilloso fruto del trabajo de diseño del nuevo estadio de Milán, que será un nuevo icono urbano, un renovado espacio de vocación deportiva, vivo y abierto a la ciudadanía. Este estadio en propiedad será, además, una plataforma estratégica que permitirá al Inter aumentar sus ingresos y cerrar la brecha con los principales clubes europeos»