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Josep Martinez Real Madrid InterGetty Images
Emanuele Tramacere

Traducido por

Inter mantiene a Josep Martínez en la portería: Chivu no cambia la jerarquía con Provedel tras el error en la Champions

Inter Milán
J. Martinez
I. Provedel
Inter Milán vs Udinese
Udinese
Serie A

El error en Champions que regaló el 2-0 al Real no cambia la estrategia del entrenador del Inter, que confirma al español en la portería.

La pifia de Josep Martinez en la Champions League contra el Real Madrid, en el primer partido realmente importante de su aventura con la camiseta del Inter, ha dado inevitablemente la vuelta al mundo. Inevitablemente y, en consecuencia, se ha reabierto el debate sobre la decisión tomada en verano por el Inter de despedirse del veterano Yann Sommer y no sustituirlo, dándole la condición de primera opción.

El debate no se ha apagado ni siquiera gracias a las clamorosas paradas posteriores que mantuvieron al equipo en el partido, pero hoy, al menos entre las paredes de Appiano Gentile, la decisión tomada no ha sido cuestionada por el entrenador Cristian Chivu: el titular seguirá siendo él.


  • Debe crecer en el juego con los pies

    Sin embargo, el Pepo, como lo llaman sus compañeros, en el partido luego perdido por 2-1 contra el Real había ofrecido, error al margen, una actuación casi monstruosa, salvando el resultado en varias ocasiones con paradas de primer nivel.

    Es a partir de aquí desde donde tanto él como el Inter seguirán trabajando con el objetivo declarado de tener que crecer, y rápido, en un aspecto que para Chivu es hoy... fundamental: el juego con los pies.

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  • CON EL UDINESE LE TOCA OTRA VEZ A ÉL, PERO LLEGARÁN LAS ROTACIONES

    Por eso, informa la Gazzetta dello Sport, Chivu apostará por él también en el próximo partido contra el Udinese, que en realidad podría haber sido el del primer pequeño relevo con Ivan Provedel.

    Al ex de la Lazio, en el mercado, se le garantizó efectivamente un papel de segundo portero, pero con un minutaje aceptable y no como simple suplente. Cambiar ahora a Martinez significaría arriesgarse a quemarlo, por lo que hay confianza en él no solo en Appiano Gentile, sino también sobre el campo.

    De hecho, el técnico rumano hizo lo mismo hace un año con Sommer tras la actuación negativa ofrecida contra la Juventus. Entonces fue Martinez quien tuvo que esperar. El momento de Provedel llegará de todos modos pronto.



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