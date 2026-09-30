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Dario Baccin 1-1Getty Images
Simone Gervasio
Traducido por

Inter, los primeros nombres seguidos por Baccin línea por línea: de Meret a Ndour e Inacio, los movimientos en el mercado

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Se ha abierto un nuevo ciclo en el Inter, en los despachos. Mientras los chicos de Chivu están inmersos en la defensa del Scudetto, hay otro hombre del Inter que está llamado a ocupar el primer plano y a mostrar el fruto de tantos años de aprendizaje. Hablamos de Dario Baccin, nuevo director deportivo del club, ascendido tras la salida de Piero Ausilio, su mentor.


Bajo la atenta y experta dirección de Beppe Marotta, el exfutbolista ya está empezando a moverse para cerrar los próximos golpes y en su libreta han acabado varios futbolistas de todas las líneas. De la portería a la defensa, pasando por el centro del campo y el ataque, repasamos los posibles objetivos en las próximas ventanas del mercado de fichajes.

  • Una primera cuestión abierta es la del portero. Todo dependerá del rendimiento de Martinez y de Provedel, llegado para ejercer de garante del español pero que aún no ha debutado. Si ambos dieran respuestas satisfactorias, y el ex Genoa ya ha cometido algún error de más, entonces el Inter se quedará así en esa línea; de lo contrario, podría poner remedio y confiar en otros números uno.


    Como revela el Quotidiano Sportivo, desde hace tiempo el Inter sigue con interés la situación de Alex Meret, representado por Federico Pastorello, agente con una excelente relación con el club de Viale della Liberazione. Con una situación contractual favorable y la competencia de Milinkovic-Savic, el portero italiano podría ser una oportunidad de mercado. Como también podría serlo Santiago Beltran, portero argentino de River Plate con pasaporte italiano y contrato hasta el 31 de diciembre de 2027.


    En cuanto a la defensa, el Inter sigue mirando a la Premier League, de donde llegaron Akanji y Stones. Siempre según QS, está bajo observación el estadounidense Chris Richards , de 26 años, (ex del Bayern Múnich y ahora en el Crystal Palace), mientras que Calvin Bassey ya ha recibido luz verde, central del Fulham que puede quedar libre a coste cero en la próxima ventana estival.


  • Para el centro del campo y el ataque, en cambio, se perfilan varios duelos con la Juventus. De hecho, las dos eternas rivales han puesto sus ojos en objetivos comunes como Ndour e Inacio.


    El centrocampista de 22 años está destacando en la Fiorentina después de un largo periplo por Europa: tiene características físicas y técnicas que tientan a los grandes y está valorado en unos 30 millones.


    Por último, Inacio es una de las esperanzas de nuestro fútbol. Nacido en 2008, ya fue convocado por Mancini con Italia y pertenece al Borussia Dortmund , que logró arrebatárselo al Atalanta no sin polémica. En los próximos meses, Juventus e Inter intentarán traerlo de vuelta a Italia en una misión que, en cualquier caso, se presenta como muy complicada.

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