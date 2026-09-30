Una primera cuestión abierta es la del portero. Todo dependerá del rendimiento de Martinez y de Provedel, llegado para ejercer de garante del español pero que aún no ha debutado. Si ambos dieran respuestas satisfactorias, y el ex Genoa ya ha cometido algún error de más, entonces el Inter se quedará así en esa línea; de lo contrario, podría poner remedio y confiar en otros números uno.





Como revela el Quotidiano Sportivo, desde hace tiempo el Inter sigue con interés la situación de Alex Meret, representado por Federico Pastorello, agente con una excelente relación con el club de Viale della Liberazione. Con una situación contractual favorable y la competencia de Milinkovic-Savic, el portero italiano podría ser una oportunidad de mercado. Como también podría serlo Santiago Beltran, portero argentino de River Plate con pasaporte italiano y contrato hasta el 31 de diciembre de 2027.





En cuanto a la defensa, el Inter sigue mirando a la Premier League, de donde llegaron Akanji y Stones. Siempre según QS, está bajo observación el estadounidense Chris Richards , de 26 años, (ex del Bayern Múnich y ahora en el Crystal Palace), mientras que Calvin Bassey ya ha recibido luz verde, central del Fulham que puede quedar libre a coste cero en la próxima ventana estival.



