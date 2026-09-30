Se ha abierto un nuevo ciclo en el Inter, en los despachos. Mientras los chicos de Chivu están inmersos en la defensa del Scudetto, hay otro hombre del Inter que está llamado a ocupar el primer plano y a mostrar el fruto de tantos años de aprendizaje. Hablamos de Dario Baccin, nuevo director deportivo del club, ascendido tras la salida de Piero Ausilio, su mentor.
Bajo la atenta y experta dirección de Beppe Marotta, el exfutbolista ya está empezando a moverse para cerrar los próximos golpes y en su libreta han acabado varios futbolistas de todas las líneas. De la portería a la defensa, pasando por el centro del campo y el ataque, repasamos los posibles objetivos en las próximas ventanas del mercado de fichajes.