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Inter, lo que se filtra sobre Palestra: Chivu ha dado una pista

Los nerazzurri buscaron un extremo también en enero y podrían volver al mercado en verano para cubrir las carencias de la plantilla

El mes de enero dejó una pista muy clara: en el mercado de fichajes de invierno, el Inter se puso a buscar un extremo derecho que pudiera desempeñar el papel de quinto hombre de forma diferente a Dumfries.

Los nerazzurri buscaban un extremo ofensivo al que convertir en un jugador de toda la banda, un hombre que tuviera la calidad de Luis Henrique en la salida, pero con mayor capacidad para regatear y superar al rival que el brasileño. Cristian Chivu estaba dispuesto a aceptar algunas carencias defensivas, que se pueden subsanar con tiempo, dedicación y trabajo. Con estas premisas, el Inter intentó fichar a Moussa Diaby, un jugador que el Al-Ittihad decidió retener para no desequilibrar la línea ofensiva, que ya había dicho adiós a Benzema. 

  • EL CRECIMIENTO DE PALESTRA

    Un extremo al que hay que adaptar, pues. Algo muy diferente a Dumfries. Al menos eso representaba Diaby, una petición expresa de Chivu, quien hizo todo lo posible por ficharlo, hasta pocos minutos antes de que el equipo saltara al campo en Cremona. ¿Qué pasará en el futuro? En Viale della Liberazione tienen claras las necesidades del equipo; hace varias temporadas que falta un jugador como Diaby, a pesar de que los nerazzurri hayan intentado en varias ocasiones incorporar a alguien así a la plantilla.


    Mientras tanto, sin embargo, en Italia está surgiendo otro perfil muy, muy interesante, pero con características demasiado diferentes a las de Diaby: hablamos de Marco Palestra, futbolista propiedad del Atalanta, que este año ha jugado una temporada como titular en Cagliari.

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  • MULTA

    En Appiano Gentile han observado a Palestra con mucha atención, pero a día de hoy, a pesar de la estima que le tienen, el lateral del Atalanta no parece ser una prioridad. En primer lugar, porque no tiene las características que busca Chivu, pero esto podría ser un obstáculo superable si Dumfries se marchara en verano, teniendo en cuenta que ya en enero, si el holandés se hubiera ido, los nerazzurri habrían apostado por la pareja Norton-Cuffy - Diaby, uno con características más defensivas y el otro, en cambio, más ofensivas.


    Pero, como decíamos, en lo que respecta a Palestra, el otro gran problema podría ser el coste de su traspaso: el Atalanta tiene toda la intención de esperar, ver qué pasa en la selección y dar inicio a una puja. Se parte de 40 millones, cifra que en enero el Inter estaba dispuesto a poner en el mercado por Diaby, optando en cambio por ahorrar en el lateral más defensivo, es decir, Norton-Cuffy.