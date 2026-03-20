Inter, lo que se filtra sobre Palestra: Chivu ha dado una pista

El mes de enero dejó una pista muy clara: en el mercado de fichajes de invierno, el Inter se puso a buscar un extremo derecho que pudiera desempeñar el papel de quinto hombre de forma diferente a Dumfries.

Los nerazzurri buscaban un extremo ofensivo al que convertir en un jugador de toda la banda, un hombre que tuviera la calidad de Luis Henrique en la salida, pero con mayor capacidad para regatear y superar al rival que el brasileño. Cristian Chivu estaba dispuesto a aceptar algunas carencias defensivas, que se pueden subsanar con tiempo, dedicación y trabajo. Con estas premisas, el Inter intentó fichar a Moussa Diaby, un jugador que el Al-Ittihad decidió retener para no desequilibrar la línea ofensiva, que ya había dicho adiós a Benzema.