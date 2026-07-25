Anan Khalaili se formó futbolísticamente en el Maccabi Haifa y se trasladó a la liga belga en el verano de 2024 por 6,5 millones de euros. Con la camiseta del Union, ha disputado un total de 99 partidos y ha marcado 8 goles; durante la última temporada también se enfrentó al Inter de Cristian Chivu en la Champions League, en un duelo que terminó con la victoria del Inter por 4-0. En la máxima competición europea, ha firmado 3 goles en 8 apariciones, uno de ellos decisivo en el último partido de la fase de grupos contra el Atalanta. Con la camiseta de la selección israelí, en cambio, suma 16 apariciones.