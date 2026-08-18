Inter, la Roma vuelve a intentarlo por Luis Henrique: pone de acuerdo a Gasperini y D'Amico

La llegada de Rodrigo Mora es, sin duda, el fichaje más importante del verano de la Roma, pero el club romano no tiene intención de detenerse aquí. Gian Piero Gasperini ha hecho peticiones precisas al director deportivo Tony D'Amico: quiere una doble alternativa en cada línea y, al hacer cuentas con los jugadores, todavía falta un carrilero que pueda jugar en todo el campo y, a ser posible, que pueda ser un comodín en ambas bandas.

Y después de los sondeos de los últimos días, desde Trigoria llegará un nuevo intento por el extremo brasileño del Inter, Luis Henrique.



