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Grafica Luis Henrique RomaCalciomercato
Emanuele Tramacere

Traducido por

Inter, la Roma vuelve a intentarlo por Luis Henrique: pone de acuerdo a Gasperini y D'Amico

Inter Milán
Roma
L. Henrique

El extremo brasileño sigue siendo el último objetivo de la Roma tras el fichaje de Rodrigo Mora.

La llegada de Rodrigo Mora es, sin duda, el fichaje más importante del verano de la Roma, pero el club romano no tiene intención de detenerse aquí. Gian Piero Gasperini ha hecho peticiones precisas al director deportivo Tony D'Amico: quiere una doble alternativa en cada línea y, al hacer cuentas con los jugadores, todavía falta un carrilero que pueda jugar en todo el campo y, a ser posible, que pueda ser un comodín en ambas bandas.

Y después de los sondeos de los últimos días, desde Trigoria llegará un nuevo intento por el extremo brasileño del Inter, Luis Henrique.


  • Pone de acuerdo a Gasperini y D'Amico

    El extremo ex del Marsella, como informa Filippo Biafora para Il Tempo, está poniendo de acuerdo tanto a Gian Piero Gasperini como al director deportivo Tony D'Amico. Por características técnicas y tácticas podría verse potenciado por la forma de interpretar el 3-4-2-1 del entrenador, mientras que, en lo que respecta al salario y a la dificultad de la negociación, se trata sin duda de una operación fácilmente abordable para el dirigente.

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  • Depende de la fórmula

    En las próximas horas habrá nuevos contactos, pero, respecto a las informaciones iniciales, mucho dependerá de la fórmula y de las condiciones que pida el Inter. Parece difícil que de verdad se pueda llegar a una operación a título definitivo por 30 millones de euros.

    Es más probable que pueda plantearse una operación más parecida a la que hace unos días dio lugar al primer acuerdo entre Lazio e Inter por Frattesi. Una cesión con obligación de compra condicionada y con un porcentaje altísimo sobre una futura reventa que quedaría para el Inter.



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