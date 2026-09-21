La desaparición de Sandro Mazzola, fallecido durante el fin de semana, ha conmocionado al mundo del Inter, que se ha arropado en torno a su familia para recordar hoy, durante su funeral en la Basílica de San Ambrosio de Milán, al añorado campeón.

Durante la ceremonia fúnebre se leyó una carta que el expresidente del Inter Massimo Moratti -que estuvo junto a su padre en los días de los triunfos de la Grande Inter de Mazzola primero y después fue su dirigente durante su presidencia- quiso dedicarle.



