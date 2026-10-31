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Cagliari Calcio v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traducido por

Inter, Handanovic: «Volvería a jugar el derbi de Giroud. Maignan es una garantía, Martinez tiene todo por demostrar. ¿Provedel? A mí también me habría gustado tener competencia»

Serie A
Inter Milán
AC Milán
S. Handanovic
AC Milán vs Inter Milán

El exportero y capitán presentó el derbi desde el punto de vista de las dos porterías.

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31 oct 2026

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Samir Handanovic ha vivido muchos derbis. Durante su larga etapa al frente del Inter, primero como portero titular y después como líder y capitán, el guardameta esloveno atravesó momentos históricos de gran esplendor y otros de extraordinaria dificultad. Sin embargo, el Milan-Inter siempre ha sido algo único, anormal y, visto desde los ojos de quien ocupa el campo solo en uno de sus extremos, aún más difícil de contar.

Entrevistado por Repubblica, el ahora exentrenador de las categorías inferiores del Inter repasó los derbis de su carrera, contó cómo los viven los porteros y se detuvo en Mike Maignan y Josep Martinez, sin perder de vista el futuro.

  • Los derbis del corazón

    «Era el 7 de octubre de 2012. Samuel marcó enseguida y acabó 1-0. Para mí todo era nuevo: las coreografías, el ambiente, San Siro enloqueciendo. ¿Las tres paradas en el 3-0 de 2021? Los porteros estamos ahí para eso. Fue extraño, en el estadio vacío»

  • «VOLVERÍA A JUGAR EL DERBI DE GIROUD»

    «Los derbis normales no existen. Puede pasar de todo, incluso que el equipo que más dificultades atraviesa gane y dé la vuelta a un campeonato. Como ellos al año siguiente con Giroud. Si pudiera volver a jugar un derbi, sería ese»

  • Maignan, una certeza; Martinez lo será

    «¿Maignan y Martínez? Mike es una garantía; Pepo aún tiene todo por demostrar. Hay muchas miradas puestas en él y tiene que gestionar una pesada herencia. En la portería, cada error se examina con lupa. La diferencia la marca el carácter».

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  • PROVEDEL, BIEN GESTIONADO POR CHIVU

    «La competencia con Provedel es sana. Chivu los ha gestionado muy bien, con mucha sensibilidad, dando confianza a Martinez incluso en los momentos complicados y concediendo a Provedel su oportunidad en el momento adecuado. ¿Que si me habría gustado tener más competencia? Si hubiera podido, me habría venido bien descansar cada cinco o seis partidos para recuperarme mentalmente».

  • SPALLETTI Y CONTE

    «¿Los entrenadores que más me han enseñado? Spalletti y Conte. El primero me pedía ser un hombre más en la construcción del juego. Ya estaba preparado, sabía jugar con los pies. De Conte aprendí la mentalidad ganadora, que implica a todo el club. El listón sube para todos».

  • EL BRAZALETE DE CAPITÁN

    «Seguí siendo la misma persona, pero con más responsabilidades. El brazalete te resta energías en el campo. Tienes que dar ejemplo en todo: cómo te presentas, cómo entrenas, cómo te comportas, incluso cómo vistes. Debes ser justo con tus compañeros y servir de enlace con el entrenador y el club».

  • LA CONCENTRACIÓN

    «¿Cómo saber cuándo retirarse? Cuando pierdes el fuego interior. Vas al estadio y ya no sientes ese escalofrío. A mí no me costó dejarlo, ya sabía lo que quería hacer. Cambié el campo de fútbol por la pista de pádel. Durante un año como ojeador del Inter, estudié para ser entrenador. Después entrené a las categorías inferiores durante dos años»

  • DE ZERBI Y LA FIORENTINA ANTES DE LA CONCENTRACIÓN

    «¿Mi último equipo tras dejar el Inter? De Zerbi me quería en el Brighton. Me habría gustado verlo trabajar de cerca, incluso como segundo portero. Hubo contactos con la Fiorentina de Italiano, pero no se concretó nada. Me gustaría volver a Udine como entrenador».

  • ADiós al Inter también como entrenador

    «¿Qué pasó? Iba a hacerme cargo del equipo Primavera, pero no nos pusimos de acuerdo en algunas cosas, incluida la relación con el equipo sub-23, y nos separamos sin polémicas. Quiero seguir mi camino, influir y tomar decisiones. Ahora estoy preparado para dirigir un primer equipo. He obtenido la licencia UEFA Pro con una tesis sobre la evolución del portero en el fútbol moderno.

    Sueño con dirigir al Inter. Pero una cosa a la vez. Mientras tanto, estudio a los clubes que me gustan: el Como de Fabregas, el Barcelona. Me gusta conseguir resultados a través del juego. Me encanta el 4-3-3 y sus variantes, pero los sistemas no importan; lo que importa son las ideas».

  • LOS PENALTIS

    «¿Récord de penaltis parados? Intuición y estudio de los lanzadores, también a través de vídeos. Un mismo jugador no chuta igual con 0-0 en el minuto 90 que con 3-0. En el primer caso, el balón pesa más y la portería parece más pequeña, pero no para todos».

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