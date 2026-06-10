En una entrevista con Sky Sport, Tullio Tinti, agente del defensa del Inter, habló sobre los momentos difíciles que vivió el jugador tras el incidente con Kalulu en el partido contra la Juventus del 14 de febrero: «Bastoni ha pasado por situaciones complicadas, pero ha demostrado gran carácter y lo ha tomado con calma. Ahora está tranquilo y ya superó todo. ¿Chivu? Es su entrenador y la relación es muy buena».