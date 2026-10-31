Nicolò Barella, centrocampista del Inter, compareció ante los micrófonos de Sky Sport y DAZN para analizar el partido: «Lo que más nos cuesta es el arranque, más que la tensión de los partidos. Tenemos que mejorar en ese aspecto. No siempre podemos darle la vuelta al marcador. Siempre llevamos los partidos hasta el minuto 90 y, a veces, tenemos que saber gestionarlos, también porque no siempre tenemos las energías al máximo. ¿Me arrepiento de la falta sobre Musah? Sí, por supuesto. Tomé una decisión equivocada. Ahora mismo, cuando cometemos un error, nos castigan. Sin duda, tenemos que examinarnos y mejorar. Después, cuando nos desbloqueamos, dominamos el partido».
Inter, habla Barella: «No teníamos rodado el cambio de sistema. No podemos empezar siempre mal los partidos y llevarlos hasta el minuto 90»
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«NO TENÍAMOS ENSAYADO EL CAMBIO DE SISTEMA»
"Hoy estábamos en una situación de emergencia. Pio y Bonny tuvieron fiebre; Bonny tenía 39 grados de fiebre. Quizá no contar con recambios frescos condicionó las decisiones del entrenador. La actitud era lo más importante. Nos costó arrancar y entendimos demasiado tarde que los jugadores entre líneas marcarían la diferencia, pero no estábamos rodados con este cambio de sistema. Lo que importa es la actitud; nos faltó algo".
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