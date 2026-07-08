Con el Mundial en su recta final, los equipos de la Serie A ya se preparan para una temporada que se prevé muy igualada. Luca Marchegiani, comentarista de Sky Sport, analiza el campeonato, que arrancará dentro de un mes. Estas son sus palabras a Fanpage.
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Inter, escucha a Marchegiani: «¿Martínez-Provedel? Es un riesgo. Se disputarán el puesto, no es algo tan seguro»
«Di Gregorio tuvo sus oportunidades, pero llegó a la Juventus en un momento complicado y le habría ayudado un paso intermedio antes del gran salto. Hizo lo que pudo, pero en un club así se necesita técnica, experiencia y personalidad, algo que no todos tienen. Para mí, lo ideal sería apostar por Dibu Martínez: está haciendo un Mundial de gran nivel y, en cuanto a personalidad, es sin duda un fichaje acertado. También se necesitan otras cualidades, porque la Juventus siempre ha tenido porteros de primer nivel mundial».
«¿Sobre el Nápoles, entre Milinkovic-Savic y Meret? No estoy del todo de acuerdo con lo de Meret. En mi opinión, es un portero técnicamente muy bueno, pero se le ha cuestionado sobre todo el año pasado, al alternarse como titular con Milinkovic-Savic. Necesitaría un impulso de confianza; en este sentido, quizá no estaría mal un cambio. A sus 29 años, aún puede seguir creciendo».
«¿El Inter con Martínez de titular y Provedel de suplente? Me parece una decisión delicada. Es una combinación arriesgada, porque Provedel no viene a Milán para ser suplente. Es un portero competitivo; no creo que Martínez tenga el puesto asegurado. Habrá que ganárselo. Tengo curiosidad por ver cómo evoluciona la situación, porque no es tan clara como parece».
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