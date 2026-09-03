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Grafica Calhanoglu Thuram
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Inter, el primer reto de Baccin: once contratos cerca de expirar, la situación caso por caso

Inter Milán
Fichajes
F. Dimarco
H. Calhanoglu
A. Bastoni
M. Thuram

Para el nuevo director deportivo del Inter, enseguida hay un trabajo importante que llevar a cabo

El primer desafío de Dario Baccin, que desde ayer es el nuevo director deportivo del Inter en sustitución de Piero Ausilio, será el de las renovaciones de los contratos cercanos a su vencimiento. No será un desafío individual, naturalmente, porque la propiedad y el presidente Beppe Marotta tendrán mucho peso en la decisión, pero Baccin, dentro de un trabajo de equipo, tendrá un papel importante.


Si miramos la plantilla del Inter 2026-27, vemos que hay cuatro futbolistas cuyos contratos vencen el 30 de junio de 2026, y otros siete cuyos contratos terminarán el 30 de junio de 2028. Los primeros son naturalmente los más urgentes, y las situaciones deberán abordarse cuanto antes, pero también habrá que meter mano cuanto antes a los casos que vencen en 2028, porque sabemos lo arriesgado que puede ser llegar a un año del final del contrato y afrontar una ventana de mercado sin que las ideas estén claras.



  • Con contrato hasta 2027

    En 2027, además del tercer portero Raffaele Di Gennaro (clase de 1993), también terminarán contrato Federico Dimarco (clase de 1997), Hakan Calhanoglu (clase de 1994) y Henrikh Mkhitaryan (clase de 1989). El armenio, con toda probabilidad, pondrá fin a su etapa en el Inter, mientras que en el caso del turco y del internacional italiano hay dos situaciones candentes. Calhanoglu ha empezado la temporada a lo grande y el Inter apuesta por su renovación, mientras que en Turquía (y no solo allí) ya sueñan con un fichaje a coste cero. También es delicada la cuestión de Dimarco, a la que hemos dedicado un análisis aparte (LEE AQUÍ).

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  • Con contrato hasta 2028

    Pasando a los contratos que vencen el 30 de junio de 2028, la lista incluye una serie de nombres de primer nivel de la plantilla del Inter: Alessandro Bastoni (clase 1999), Marcus Thuram (clase 1997), Carlos Augusto (clase 1999), Manuel Akanji (clase 1995), John Stones (clase 1994), Benjamin Pavard (clase 1996) y Piotr Zielinski (clase 1994).


    Las situaciones más importantes a seguir son naturalmente las de Alessandro Bastoni, que este año se ha quedado en Appiano después de que durante meses los rumores de mercado lo dieran como saliente, y Marcus Thuram, llegado al Inter a coste cero en 2023 y, por tanto, potencial generador de una eventual plusvalía que un vencimiento de contrato a coste cero podría dejar sin efecto.

  • LA TABLA

    Contrato hasta el 30/06/2027

    Federico Dimarco

    Hakan Calhanoglu

    Henrikh Mkhitaryan

    Raffaele Di Gennaro


    Contrato hasta el 30/06/2028

    Alessandri Bastoni

    Marcus Thuram

    Carlos Augusto

    Manuel Akanji

    John Stones

    Benjamin Pavard

    Piotr Zielinski


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