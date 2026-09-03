El primer desafío de Dario Baccin, que desde ayer es el nuevo director deportivo del Inter en sustitución de Piero Ausilio, será el de las renovaciones de los contratos cercanos a su vencimiento. No será un desafío individual, naturalmente, porque la propiedad y el presidente Beppe Marotta tendrán mucho peso en la decisión, pero Baccin, dentro de un trabajo de equipo, tendrá un papel importante.





Si miramos la plantilla del Inter 2026-27, vemos que hay cuatro futbolistas cuyos contratos vencen el 30 de junio de 2026, y otros siete cuyos contratos terminarán el 30 de junio de 2028. Los primeros son naturalmente los más urgentes, y las situaciones deberán abordarse cuanto antes, pero también habrá que meter mano cuanto antes a los casos que vencen en 2028, porque sabemos lo arriesgado que puede ser llegar a un año del final del contrato y afrontar una ventana de mercado sin que las ideas estén claras.







