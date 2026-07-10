Inter, el padre de Khalaili: «Su sueño es el Liverpool. Aunque le llamara el Barcelona, elegiría Anfield. No se quedará en el banquillo; en la plantilla de Chivu no hay nadie de su nivel en esa posición»

En Radio Haifa, añadió:





«Es emocionante. Por primera vez en mi vida he llorado. Ha sido una negociación dura y complicada, con muchas horas de reuniones cada día. Cuando parecía que se iba a frustrar, ya no me lo creía. Pero ahora nadie está más feliz que yo. Todo empezó en casa y en el colegio, con respeto y buena educación. Es un chico al que Dios ha bendecido en el fútbol. Su padre le marcó el camino: trabajar, trabajar, trabajar. Siempre le he dicho: “No hables, trabaja”».





«Muchos equipos lo querían, lo que complicó la operación: cada vez aparecía un nuevo club y el precio subía. El Ipswich ofrecía 30 millones de euros, más que el Inter. En el momento de mayor presión se generó caos y Anan se mantuvo firme: rechazó nuevas ofertas porque solo quería jugar en el Inter. El Inter lo quería y creyó en él. El entrenador le llamó y le dijo: «Tranquilo, solo jugarás aquí».A un jugador por el que se paga esa cantidad no se le ficha para que se quede en el banquillo. No creo que haya nadie de su nivel que le pueda disputar el puesto».





«¿La selección? Es su sueño. Quiere jugar el Mundial; ojalá nos clasifiquemos. Hará lo que sea, aunque sean cinco minutos. Fuera del campo es muy tranquilo, pero en la cancha es un toro».