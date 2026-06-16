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CM grafica Kone 16 9Getty Images

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Inter: el Arsenal acelera las negociaciones por Koné; hay acuerdo con el jugador, pero la Roma pide 50 millones

Roma
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Fichajes

El centrocampista de la Roma quiere jugar en la Premier League y el Inter podría quedarse con la boca abierta: así es la oferta del Arsenal.

El Arsenal va en serio por Manu Koné: el centrocampista de laRoma, que esta noche jugará con Francia ante Senegal en el Mundial, es el principal objetivo de los Gunners de Mikel Arteta. El jugadorquiere jugar en la Premier y los rumores crecen, pues la Roma, para cumplir con el acuerdo de liquidación, debe vender antes del 30 de junio.



  • ACUERDO CON EL FUTBOLISTA: EL ARSENAL, MEJOR QUE EL INTER

    Según la Gazzetta dello Sport, el Arsenal ha acordado con el entorno de Koné su fichaje. El mediocampista, nacido en 2001,prefiere el desafío inglés al Atlético deMadrid y al Inter, que ya lo siguió el año pasado. Por ahora, jugador y entorno se centran en el Mundial; además, podrían jugar la Champions con la Roma o valorar el interés del PSG.



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  • UNA CESIÓN ANTES DEL 30 DE JUNIO

    La Roma debe vender antes del 30 de junio, cuando vence el acuerdo con la UEFA y se necesita la plusvalía. Los Friedkin no quieren aplazar la fecha, pues eso limitaría el mercado de julio y agosto, algo que no gusta a Gian Piero Gasperini.

  • LA SOLICITUD DE 50 MILLONES

    El objetivo es traspasar a Soulé y, tras el Mundial,valorar las ofertas por Koné, confiando en quese genere una subasta. Por ahora solo Borussia Dortmund y Aston Villa han mostrado interés en el argentino, pero sin presentar ofertas formales. Así que la salida de Koné podría ser prioridad si el Arsenal pone los 50 millones de euros que la Roma pide y no está dispuesta a negociar.

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  • EL PLAN GIALLOROSSO

    La amortización residual de Manu en la Roma es de unos 12 millones, lo que generaría una plusvalía de 38. Gasperini está dispuesto a este sacrificio para fichar a Greenwood, quizá a Summerville y a Ismael Koné, del Sassuolo, ideal para el centro del campo.