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Dimarco InterGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Inter, Dimarco y Spence apuntan a perderse también el partido contra el Udinese: en el punto de mira, el duelo con la Roma

Inter Milán
F. Dimarco
D. Spence
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El estado del extremo del Inter, ausente en Madrid por lesión

En el Inter continúa el trabajo del cuerpo médico con Federico Dimarco, que lidia con un leve esguince en la rodilla izquierda. El carrilero del Inter, precisamente a causa de la lesión, no participó en el viaje a Madrid y está siguiendo un programa específico de tratamiento y recuperación.


La situación, sin embargo, no parece destinada a resolverse a muy corto plazo. Según informa La Gazzetta dello Sport, de hecho, la sensación es que Dimarco también podría verse obligado a perderse el próximo compromiso de liga contra el Udinese, previsto para el lunes. Una decisión dictada sobre todo por la prudencia, con el objetivo de evitar riesgos y permitir que el jugador se recupere por completo antes de volver a estar disponible.


  • DIMARCO: ROMA EN EL PUNTO DE MIRA

    Su regreso podría aplazarse así directamente hasta la siguiente jornada de campeonato. En el punto de mira del extremo del Inter está de hecho el partido del sábado 19 de octubre en el Estadio Olímpico contra la Roma, una cita destacada que el Inter querría afrontar con todas sus piezas principales a disposición. Los próximos días serán decisivos para evaluar la respuesta de la rodilla a las terapias y entender si se darán las condiciones para un regreso al grupo.

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  • SPENCE: LA SITUACIÓN

    El mismo objetivo también para Djed Spence. El nuevo fichaje del Inter sigue a la espera de su primera convocatoria con el Inter y aspira a dejar atrás definitivamente sus problemas físicos para poder entrar por fin en las rotaciones del equipo. También para él, por tanto, el partido del Olímpico contra la Roma podría representar al menos la ocasión de una primera convocatoria.


    Para ambos, la palabra de orden sigue siendo la prudencia: nada de acelerar, con el cuerpo técnico y médico decidido a evitar recaídas y a devolver a los jugadores al campo solo cuando estén plenamente recuperados.


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