Las posibilidades de una convocatoria para el próximo lunes, cuando el Inter se enfrentará al Udinese en el Meazza en el partido de la noche, aumentan, según informa FcInter1908.it. Queda por ver cómo Cristian Chivu decidirá utilizarlo llegado el caso, también en función de las indicaciones que lleguen en los dos próximos entrenamientos previstos antes del partido de liga, con Carlos Augusto, de momento, todavía como favorito para un puesto en el once titular. Djed Spence, en cambio, volvió a trabajar al margen del grupo, y pronto estará con sus compañeros para poder debutar con la camiseta del Inter.