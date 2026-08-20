Inter, Curtis Jones llega a Milán: listo para el reconocimiento médico y la firma

Cuestión de horas y Curtis Jones será, a todos los efectos, nuevo jugador del Inter. El centrocampista nacido en 2001, formado futbolísticamente en el Liverpool y ya asentado en la órbita de la selección inglesa, se despide de los Reds tras una carrera vivida íntegramente en Anfield para iniciar una nueva aventura en la Serie A con el equipo dirigido por Cristian Chivu.





Una decisión muy deseada por el propio Jones, que ha identificado al Inter como el destino ideal para dar un giro a su carrera. El centrocampista inglés ha presionado para cerrar su traspaso a Milán y, después de semanas de negociaciones, el matrimonio está ya a un paso de celebrarse.





Jones está esperado esta tarde en Milán, donde comenzará oficialmente su nueva experiencia en el Inter. La primera cita, en cambio, ha quedado fijada para mañana a las 12:00, cuando el jugador se someterá al reconocimiento médico de rigor antes de estampar la firma en su contrato.



