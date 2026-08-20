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CM Grafica nuova Inter Jones 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Inter, Curtis Jones llega a Milán: listo para el reconocimiento médico y la firma

Inter Milán
Fichajes
C. Jones
Liverpool

Llega procedente del Liverpool por 35 millones

Cuestión de horas y Curtis Jones será, a todos los efectos, nuevo jugador del Inter. El centrocampista nacido en 2001, formado futbolísticamente en el Liverpool y ya asentado en la órbita de la selección inglesa, se despide de los Reds tras una carrera vivida íntegramente en Anfield para iniciar una nueva aventura en la Serie A con el equipo dirigido por Cristian Chivu.


Una decisión muy deseada por el propio Jones, que ha identificado al Inter como el destino ideal para dar un giro a su carrera. El centrocampista inglés ha presionado para cerrar su traspaso a Milán y, después de semanas de negociaciones, el matrimonio está ya a un paso de celebrarse.


Jones está esperado esta tarde en Milán, donde comenzará oficialmente su nueva experiencia en el Inter. La primera cita, en cambio, ha quedado fijada para mañana a las 12:00, cuando el jugador se someterá al reconocimiento médico de rigor antes de estampar la firma en su contrato.


  • LOS DETALLES

    El acuerdo contempla un contrato de cinco años, por lo que Jones quedará vinculado al Inter hasta 2031. Para el centrocampista está previsto un salario de unos 3,5 millones de euros por temporada, lo que confirma la centralidad que el club pretende darle en el nuevo proyecto técnico.


    Para el Liverpool, en cambio, se perfila una operación global de unos 35 millones de euros. Una cifra importante por un jugador formado en la cantera de los Reds y capaz de afianzarse progresivamente hasta convertirse en una pieza importante del primer equipo.


    Ahora la cuenta atrás ha comenzado: Curtis Jones está listo para aterrizar en Milán, para cerrar el capítulo del Liverpool y abrir el del Inter. Un nuevo desafío, en una liga diferente y con un entrenador, Chivu, listo para integrarlo en el corazón del nuevo proyecto del Inter.




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