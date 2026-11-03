Había que ganar para acallar de inmediato las críticas y el Inter logró responder sobre el campo en De Kuip de Rotterdam tras perder el derbi, al imponerse por 3-0 al Feyenoord y relanzarse en la Champions League. Y quien se mostró feliz esta vez ante los micrófonos de Sky Sport fue el entrenador del Inter, Cristian Chivu, que quiso destacar los excelentes valores que posee este grupo de futbolistas.
Inter, Cristian Chivu: «Nunca he dudado de la calidad de este equipo. Hemos entendido qué cosas se nos dan peor»
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«TENEMOS VALORES Y HEMOS ENTENDIDO QUÉ NO FUNCIONA»
"Tenemos unos valores, hemos entendido ciertas cosas y las hemos llevado al campo. Eso no quiere decir que no lo hubiéramos hecho bien hasta ahora. Hemos intentado dar nuestra mejor versión y hoy hemos salido bien parados por nuestra intención, nuestra intensidad y por hacer lo que hacía falta en un partido importante en un campo difícil. Siempre hablamos para corregir los errores; a veces lo conseguimos mejor y otras, menos. Hemos entendido las cosas que se nos dan peor"
LA COMPARACIÓN INTERNA
«Siempre hablamos entre nosotros, cuando las cosas van bien y también cuando van menos bien. Corregimos los errores; a veces lo conseguimos mejor y otras, peor, y quizá hemos logrado mejorar las cosas que no iban tan bien».
UN GRUPO CON VALORES
«Todo el entorno del Inter es consciente de los valores de este grupo, que intenta llevar al club a cotas altas, y al respecto nunca ha habido dudas por nuestra parte»
CONTINUIDAD
"La continuidad trae resultados y te da confianza en lo que haces durante la temporada. Este partido nos ayuda a tomar conciencia de lo que queremos construir. Partimos sabiendo que el fútbol te lleva por caminos extraños, pero hay que reaccionar para volver a encontrar el camino correcto"
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