Aquella de 2026 no ha sido, desde luego, un verano fácil de gestionar y vivir para Marcus Thuram. El delantero francés, nacido en 1997, había sido convocado por Didier Deschamps para el Mundial que Francia cerró con la decepción del 4º puesto y en el que solo logró jugar 1 minuto en la fase de grupos.

De vuelta a la disciplina del Inter solo el 12 de agosto en Appiano Gentile, está obviamente retrasado en su puesta a punto respecto a la hoja de ruta, hasta el punto de que, hoy, ni siquiera ha sido convocado por Chivu para el amistoso contra el Betis Sevilla. Pero, ¿cómo está el ex del Borussia Mönchengladbach? ¿Está lesionado o solo necesita tiempo?



