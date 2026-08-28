Cristian Chivu, entrenador del Inter, campeón de Italia, habla en exclusiva con Sportmediaset: "Lautaro Martínez es nuestro capitán por el amor que siente por nuestros colores. Lo he visto motivado y con la ambición adecuada a pesar de la final del Mundial perdida contra España. Ha intentado volver a estar con nosotros lo antes posible, regresó a la Pinetina antes de tiempo. Creo que está casi listo para una temporada importante".
Calciomercato
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Inter, Chivu: «Un mercado de fichajes lúcido y de calidad. No tenemos titulares fijos»
Después, sobre el mercado y las llegadas de Stones, Spence y Curtis Jones: "Hemos llevado a cabo un mercado lúcido, intentando aportar calidad y elevar el nivel de una plantilla ya fuerte. Tenemos la obligación de mantener un nivel alto".
Por último, sobre Pio Esposito: "No tenemos titulares fijos, a nosotros nos interesa el nivel de competitividad de la plantilla. Pio es importante por cómo sabe estar en el grupo, por cómo entrena y por lo que sabe hacer en el campo".
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