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cm grafica inter chivu 2027
Emanuele Tramacere
Traducido por

Inter, Chivu: «Sigo siendo un aprendiz, no tengo toda una vida por delante para hacer este trabajo»

Inter Milán
C. Chivu

El entrenador del Inter, Cristian Chivu, ha concedido una larga entrevista a Cronache di Spogliatoio para hablar de su forma de ser como entrenador. Un trabajo para el que todavía se siente un aprendiz, pese a que ya ha empezado su joven carrera ganando un Scudetto y una Coppa Italia. Este es el adelanto de la entrevista completa que saldrá mañana.


  • SOY UN APRENDIZ

    «No creo tener toda una vida por delante para hacer este trabajo. ¿Si todavía me siento un aprendiz? Sí, es mi manera de ser y de ver las cosas. Tener dudas me permite ser curioso, salir de mi zona de confort»

  • CUANDO YA NO QUIERA MEJORAR, PARARÉ

    «El día en que deje de considerarme un aprendiz será el adecuado para parar. Tal y como soy yo, el estudio y los desafíos mantienen viva la pasión y las ganas de seguir adelante con entusiasmo»

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