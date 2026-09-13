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cm grafica inter chivu 2027
Emanuele Tramacere

Traducido por

Inter, Chivu: «Nos meten presión, es una historia vieja, las críticas son gratis. En la Champions, en las últimas 6/7 no ha salido como queríamos. ¿Árbitros? Cuanto menos VAR haya, mejor»

Inter Milán
Udinese
C. Chivu
Inter Milán vs Udinese
Serie A

El entrenador del Inter ha presentado el partido contra el Udinese

El Inter saltará al campo el lunes por la noche a las 20:45 en San Siro contra el Udinese con el objetivo de confirmarse en lo más alto de la clasificación, olvidar la derrota sufrida en Madrid contra el Real en el debut en la Champions League y preparar de la mejor manera el gran partido que verá al Inter enfrentarse a la Roma antes del largo parón de selecciones.

Son muchas las dudas de alineación del entrenador del Inter Cristian Chivu, que al hablar en la rueda de prensa previa al partido dejó claras una vez más cuáles son sus prioridades y las del equipo.

  • El Udinese

    Los partidos se preparan de la misma manera que los demás. Somos conscientes de que el Udinese es un equipo no solo físico, sino también con calidad. Es un equipo bien entrenado, que siempre ha demostrado saber hacerlo bien incluso a pesar de las pérdidas que ha tenido, y que pone en dificultades a los rivales. Nosotros, de todos modos, querremos hacerlo bien como siempre».

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  • Alguna crítica puede estar bien.

    «Es un equipo sereno como siempre. Nuestro objetivo siempre ha sido mejorar, querer añadir algo. Es pronto para emitir juicios, veo cosas buenas. Si juzgamos solo los resultados, alguna crítica puede tener sentido, pero nosotros no nos fijamos solo en eso. No podemos perder la conciencia y la confianza de lo bueno que hemos hecho no solo contra el Real, sino también con el Napoli. Yo relaciono los dos partidos porque están muy próximos. Contra el Napoli has gastado mucho a nivel mental, 72 horas después jugaste en el Bernabéu. Yo me quedo con las cosas positivas, como la reacción tras las dificultades, la reacción tras los errores».

  • EN LA CHAMPIONS, LAS ÚLTIMAS 6/7 NO HAN IDO COMO QUERÍAMOS

    «Nosotros miramos, como he dicho, al objetivo final. Que es la duración de una temporada. Estamos hablando de agosto y septiembre. No perdamos de vista que los últimos 6/7 partidos en la Champions no han ido como queríamos. Pero estamos hablando de una nueva temporada, de un nuevo camino con otros 7 partidos de un minitorneo en el que alcanzar cierta cantidad de puntos. Nos preocupa la confianza en lo que hacemos y no he visto pérdidas desde ese punto de vista. He visto al equipo un poco amargado por lo que podíamos haber hecho mejor en Madrid»

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  • LA PRESIÓN DESDE FUERA

    «¿Muchos quieren meternos presión? Es una historia vieja, estamos acostumbrados a convivir con ello y para nosotros es importante lo que hacemos a diario. Los juicios ya estaban, también los hay ahora, y no es un problema nuestro. Los juicios son gratis, cada uno es libre de expresar su opinión. Nosotros, en cambio, tenemos una responsabilidad y esa es la diferencia».

  • DEFENSA DE 3 Y DE 4

    «Para mí, los debates sobre defensa de 3 o de 4 no importan tanto. Yo me fijo en cómo jugamos. Hay equipos que parten con un 4-3-2-1 y luego se ponen a defender con 5 o con 6 bajando al extremo. Para mí cuenta cómo lo interpretamos, ir a presionar arriba hombre a hombre y no solo eso. A mí me interesa lo que un jugador hace individualmente para mejorar. Un 4-2-3-1 en fase defensiva puede convertirse en un 3-2 o un 3-1 en salida de balón. Más que el sistema, cuentan los jugadores que tienes a disposición y ponerlos en condiciones de rendir mejor. No es el sistema, sino la manera en que lees las situaciones»

  • ¿CRECIMIENTO? DOS TROFEOS MÁS

    «¿Crecimiento? Antes que nada, respecto a la Udinese del año pasado tenemos dos trofeos más, que no son pocos. Desde donde habíamos empezado, con todo lo que se decía y que era la realidad, llegamos a la segunda jornada perdiendo en casa. Un año después somos campeones de Italia y hemos ganado la Copa Italia. El hecho de que ha habido una mejora se puede decir. Aun así, se puede mejorar nuestra idea de fútbol y los chicos se esfuerzan mucho».

  • CALHANOGLU

    «¿Los minutos de Calhanoglu? Él jugó el Mundial y lo hizo lesionado. En la semifinal de Copa marcó dos goles y luego se perdió el final de la temporada. Arrastró ese problema y jugó con él en el Mundial. Después tuvo un mes de vacaciones y hubo críticas importantes en Turquía por cómo fue el Mundial. Llegó tarde a la preparación, así que para nosotros la prioridad es poner a los jugadores en forma y, sobre todo, a quienes se perdieron parte de la preparación»

  • DIOUF

    «Estamos intentando poner a Diouf en las mejores condiciones lo antes posible, como con toda la plantilla. El objetivo es tener, en lugar de 60, 80 minutos de calidad. Sobre todo para un carrilero y para él, que tiene características únicas, es todavía más importante. Tiene esa despreocupación a la hora de encarar el uno contra uno. Es un jugador que aporta una solución más. Luego habrá momentos en los que se necesitarán otras exigencias por ese lado y cambiaremos. Pero por cómo se ha puesto a disposición y cómo ha trabajado, no se le puede reprochar nada y estamos felices con su crecimiento».

  • Penaltis y árbitros

    «¿Los penaltis y el criterio arbitral? Estoy contento con el método. Cuanto menos VAR haya, más intensidad habrá en el juego. Estas reglas de las reanudaciones rápidas para mí son importantes porque dan ritmo y hay menos pérdidas de tiempo. Los que solo habían sido rozados y se quedan en el suelo ahora saben que pueden quedarse fuera durante un minuto. En cualquier caso, para los penaltis hay situaciones en las que el VAR debe intervenir, pero cuanto menos lo haga, mejor. Nadie quiere que se elimine el VAR, pero a mí me gusta la actitud de quien le da al árbitro el control del juego. Me gustaría más diálogo con los jugadores, pero entiendo que hay mucha presión».

  • Dimarco y Spence

    «¿Dimarco y Spence? Dimarco se ha entrenado y está a disposición del grupo. Spence está en el proceso de readaptación física. Ya veréis con la convocatoria de mañana quién estará».

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