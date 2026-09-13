El Inter saltará al campo el lunes por la noche a las 20:45 en San Siro contra el Udinese con el objetivo de confirmarse en lo más alto de la clasificación, olvidar la derrota sufrida en Madrid contra el Real en el debut en la Champions League y preparar de la mejor manera el gran partido que verá al Inter enfrentarse a la Roma antes del largo parón de selecciones.

Son muchas las dudas de alineación del entrenador del Inter Cristian Chivu, que al hablar en la rueda de prensa previa al partido dejó claras una vez más cuáles son sus prioridades y las del equipo.