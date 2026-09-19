Inter, Chivu: «¿La primera parte? Lo que he dicho se queda entre el equipo y yo. El año pasado empezamos peor»

Cristian Chivu, entrenador del Inter, habla ante los micrófonos de DAZN después del 2-2 entre su equipo y la Roma en el Olímpico: «¿Por qué un inicio así? De la primera parte he hablado en el descanso con el equipo, y se queda entre ellos y yo. En la segunda parte tuvimos personalidad y sacamos algo más. Trabajaremos para pulir ciertas cosas, al final es un buen punto contra un equipo fuerte».





El técnico rumano añade: «Hay que entender lo que es el rival. Pero se aprende, se sigue adelante. El año pasado, a estas alturas de la temporada, estábamos peor. Y ya hemos jugado dos enfrentamientos directos, con Napoli y Roma. Me quedo con lo bueno que hicimos en la segunda parte».







