Inter, Chivu: «El éxito y el fracaso son dos “bastardos” a los que hay que tratar del mismo modo. No soy un integrista, entre Nápoles y Madrid me equivoqué»

Si he conseguido encontrar una estabilidad es gracias al amor de mi familia, que me ha acompañado en este año y medio no sencillo según las expectativas, también las mías: tengo la suerte de tener una mujer que me quita mucho fuera del fútbol y siente curiosidad por mi mundo. Se implica y quiere estar conmigo y compartir también los malos momentos: me echa la bronca por cómo respondo a los periodistas, por cómo afronto las cosas y por lo que ve al borde del campo, como los escupitajos.