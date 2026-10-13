El Inter cae por 4-3 en casa, en San Siro, ante el Brujas en su segundo partido de la fase de liga de la Champions League. Una derrota muy dolorosa, tras la sufrida en Madrid en el debut, no solo por el resultado, que mantiene al Inter en los últimos puestos de la clasificación con 0 puntos, sino también por cómo se produjo: ante un rival que no era imbatible, pero que supo poner de manifiesto todas las carencias de este equipo. Cristian Chivu, tras su séptima derrota en los últimos ocho partidos europeos, valoró así el encuentro en Sky Sport.
Inter, Chivu: «Demasiada precipitación y frustración, yo soy el responsable. En el descanso intenté motivar demasiado al equipo; tendremos que cambiar algo»
FRUSTRACIÓN Y FRENESÍ
«Fue una buena primera parte. Sufrimos un contraataque tras un córner en el que podríamos haber estado mejor organizados. Supimos llegar al descanso con el partido igualado. Empezamos bien la segunda parte y tuvimos dos ocasiones en las que podríamos haber marcado. Un poco de frustración y precipitación nos hizo cometer errores. Después del 2-1 perdimos toda la lucidez, la calma y el plan de juego; nos precipitamos al atacar sin volver atrás. Hay que reconocer el mérito del Brujas, que nos puso en dificultades».
DEFENSA QUE ENCAJA DEMASIADOS GOLES
"¿14 goles encajados? No podría decir que no estoy preocupado. Hay algo que reevaluar, sobre todo si te pones por detrás en la Champions, donde cuesta remontar por la calidad y la velocidad de los rivales. Nosotros pensamos en nuestro equilibrio, en los segundos balones y en recuperar el balón cuando presionamos".
SOY YO EL RESPONSABLE
«Somos conscientes de lo que no funciona en la Champions. Estamos mejorando la preparación mental, hay algo que arrastramos y asumo la responsabilidad. No encontramos el equilibrio adecuado en ciertos partidos. Estas dos derrotas duelen por las expectativas que había. Todos queríamos hacerlo de otra manera. Terminamos la temporada pasada con una sola victoria y muchas derrotas; también soy responsable en el aspecto mental»
Debía transmitir más calma.
«¿Un equipo corría y el otro caminaba? Ya lo he dicho antes, no necesito volver a verlo. La sensación es que, llevados por la frustración, perdimos intensidad. Nos íbamos demasiado arriba y nos olvidábamos de retroceder para disputar las segundas jugadas. Perdimos el equilibrio y presionamos mal. Nunca logramos igualar la presión y siempre llegábamos tarde. Quizá en el descanso debía haber transmitido más calma y serenidad, sin cargar demasiado al equipo. A veces hay que ser más contundente a la hora de marcar; quizá tengamos que cambiar algo».
EQUILIBRIO
"Tenemos la obligación de encontrar más equilibrio porque cada pequeño error se paga. La Champions se decide en los detalles, en las jugadas puntuales. No debemos perder la confianza ni el entusiasmo, pero en determinados momentos hay que saber interpretarlos mejor"
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