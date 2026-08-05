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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Inter, Chivu: «Bisseck, fuerte contusión. ¿Pavard? Está aquí, como los demás»

Inter Milán
C. Chivu

El técnico de los campeones de Italia habla tras el empate en el derbi de Perth

Cristian Chivu, entrenador del Inter, habla ante los micrófonos de Sky Sport tras el 1-1 en el derbi contra el Milan en Australia. A continuación, sus palabras, recogidas por FcInter1908.it: «Es un amistoso, un partido de agosto en el que ni nuestra condición ni la suya es la máxima. Se intenta hacer buenas cosas y dar todo lo que se tiene, aunque las piernas no estén brillantes».


  • PIO Y BONNY

    El técnico del Inter añade: «¿Qué me llevo de este amistoso? Me llevo la salud de mis jugadores, salvo Bisseck, que ha sufrido una fuerte contusión en la cabeza: el resto importa poco. ¿Pio y Bonny? Ya lo demostraron el año pasado, se han ganado un puesto en esta plantilla, son campeones de Italia: son dos jóvenes de gran talento y proyección, no debemos olvidar que nos han echado una gran mano».


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  • SOBRE PAVARD

    Por último, preguntado por Pavard: «¿Pavard? Hablo de él, de Bisseck, de Bastoni y de Carlos, hablo de los que ahora mismo están aquí: solo tenemos cuatro, están haciendo un gran trabajo y se esfuerzan al máximo. Estoy contento por todos porque hemos conseguido darles más minutos a todos ellos».


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