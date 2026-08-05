Inter, Chivu: «Bisseck, fuerte contusión. ¿Pavard? Está aquí, como los demás»

Cristian Chivu, entrenador del Inter, habla ante los micrófonos de Sky Sport tras el 1-1 en el derbi contra el Milan en Australia. A continuación, sus palabras, recogidas por FcInter1908.it: «Es un amistoso, un partido de agosto en el que ni nuestra condición ni la suya es la máxima. Se intenta hacer buenas cosas y dar todo lo que se tiene, aunque las piernas no estén brillantes».



