Cristian Chivu comenta el 1-1 en el derbi amistoso disputado en Perth contra el Milan. A continuación, sus palabras, tal y como las recoge fcinter1908.it.





«¿Cuánto estoy satisfecho con el rendimiento del equipo? Veo un crecimiento, los chicos se están esforzando mucho y en estos días hemos trabajado duro. En este momento no nos interesan demasiado los resultados de los partidos que jugamos, sino hacer un buen trabajo y, sobre todo, seguir mejorando la condición física. Diría que algunos jugadores han tenido un buen número de minutos y estamos contentos con la calidad que han mostrado, pese a no estar en la mejor condición y a no tener todavía las piernas frescas».







