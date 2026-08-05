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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Inter, Chivu: «Al principio hubo errores y demasiada precipitación. La única preocupación es la integridad de los jugadores»

Inter Milán
C. Chivu

El técnico habla tras el empate en el derbi ante el Milan disputado en Perth

Cristian Chivu comenta el 1-1 en el derbi amistoso disputado en Perth contra el Milan. A continuación, sus palabras, tal y como las recoge fcinter1908.it.


«¿Cuánto estoy satisfecho con el rendimiento del equipo? Veo un crecimiento, los chicos se están esforzando mucho y en estos días hemos trabajado duro. En este momento no nos interesan demasiado los resultados de los partidos que jugamos, sino hacer un buen trabajo y, sobre todo, seguir mejorando la condición física. Diría que algunos jugadores han tenido un buen número de minutos y estamos contentos con la calidad que han mostrado, pese a no estar en la mejor condición y a no tener todavía las piernas frescas».



  • «Probablemente al inicio del partido nos costó un poco ocupar los espacios, cometimos algún error de más en la circulación del balón y en la salida, tuvimos algo de prisa por hacer las cosas, pero también estuvo el mérito de los rivales, que nos pusieron un poco en dificultades con su presión. Con el paso de los minutos fuimos creciendo, encontramos más vías de salida y diría que jugamos bastante bien».



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  • "En este momento nuestra principal preocupación sigue siendo la integridad de los jugadores, su salud y la mejora de su condición física, respetando los principios de lo que estamos intentando transmitir y añadiendo algo a lo que el equipo ha demostrado saber hacer en estos años".

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