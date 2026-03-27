Inter: Casemiro confirma su marcha del Manchester United: «La decisión está tomada, creo que ya es oficial»

¿Puede el Inter soñar realmente con fichar a Casemiro como agente libre? La respuesta es sí, y la confirmación la ha dado el propio centrocampista brasileño al término del partido amistoso que Brasil perdió contra Francia en Estados Unidos (2-1 en Boston, nota del editor).





El exjugador del Real Madrid habló ante los micrófonos de la prensa presente —palabras recogidas por The Athletic— y confirmó su intención de decir adiós al Manchester United al final de la temporada. Un anuncio que, según él, ya está decidido y es prácticamente oficial.



