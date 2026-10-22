Inter, Carlos Augusto sigue salvando a Chivu: es más decisivo que Dimarco y se está ganando la renovación

Más allá de la renovación, también está lo que ocurre en el campo, donde Carlos Augusto ya es capaz de poner en un verdadero aprieto a Cristian Chivu, que sigue buscando fórmulas para alinearlo sin sacrificar ni a Bastoni ni a Dimarco. El problema es que el brasileño presenta hoy estadísticas claramente superiores a las del ex-MVP de la temporada 2025/2026 en la posición que, en principio, debería ser la suya.
Además de su aportación ya mencionada en goles y asistencias (Dimarco lleva 2 asistencias), las estadísticas favorecen al exjugador del Monza tanto en el partido de ayer contra el Shakhtar como, en general, a lo largo de toda la temporada.
Carlos Augusto tiene un mayor porcentaje de pases acertados (92% frente al 86%), y la diferencia aumenta en campo rival. También gana más duelos (62% frente al 42%), tiene una mayor conversión de los xGoals esperados en goles (0,90 con 4 goles frente a 0,93 y 0 goles marcados) y una mayor conversión de los xAssist en asistencias (0,55 con 2 asistencias frente a los 2,05 con 2 asistencias de Dimarco).
Por último, también destacan sus cifras defensivas: más intercepciones (1,4 frente a 0,7 de media), menos regates sufridos (0,2 frente a 0,6), más entradas ganadas (3,6 con un 62% frente a 1,3 con un 43%), muchos más cierres defensivos (2,6 frente a 0,4) y, como era de esperar, muchos más duelos aéreos ganados (79% frente al 33%).
Dimarco todavía está lejos de su mejor estado físico; el problema de rodilla del largo parón lo ha frenado. Pero el rendimiento actual de Carlos Augusto obliga a Chivu, como mínimo, a reflexionar.