Inter, Carlos Augusto sigue salvando a Chivu: es más decisivo que Dimarco y se está ganando la renovación

Una vez más, Carlos Augusto. Una vez más, decisivo. El Inter se está aferrando a su comodín por excelencia y, también en una noche de Champions League complicadísima y ya decisiva como la de ayer ante el Shakhtar Donetsk en San Siro, fue precisamente el ex del Monza quien se erigió en protagonista y le dio la victoria a Cristian Chivu.

Desde principios de año, el brasileño encadena una actuación tras otra, con goles y asistencias decisivos para «salvar» al Inter o dar inicio a sus ya habituales remontadas, pero, sobre todo, se está ganando con creces esa renovación de contrato de la que se sigue hablando.

Y hay más, porque más allá de su papel de «comodín» táctico, hoy hay una duda que no puede dejar de rondar la cabeza del entrenador rumano: ¿es mejor él o Dimarco en la banda?