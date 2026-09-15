¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
cm grafica calhanoglu inter
Emanuele Tramacere

Traducido por

Inter-Calhanoglu: las dudas físicas en la negociación para la renovación, la propuesta será a la baja

Inter Milán
H. Calhanoglu

Hakan Calhanoglu no pudo saltar al campo durante el partido que el Inter ganó por 5-2 al Udinese tras remontar. El centrocampista turco arrastraba ya unas molestias musculares en la víspera del encuentro y las pruebas instrumentales a las que se sometió hoy confirmaron la lesión muscular en los músculos aductores del muslo derecho.


Se perderá inevitablemente también el gran duelo, además de enfrentamiento directo, de la 5.ª jornada de liga contra la Roma por el enésimo contratiempo de los dos últimos años que, inevitablemente, también está influyendo en la ya pública negociación para la renovación de su contrato, que expira al final de la temporada.


  • DEMASIADAS LESIONES

    La evolución y el historial de lesiones sufridas por el capitán de Turquía en los últimos años hablan por sí solos. El número de lesiones musculares desde la temporada 2024/2025 hasta hoy está creciendo de forma vertiginosa.

    Son 12, algunas recurrentes en las mismas zonas del cuerpo y otras obviamente no, los problemas sufridos por Calhanoglu, para un total de 33 partidos perdidos entre la selección turca y el Inter desde el 20 de octubre de 2024 (lesión en los aductores) hasta hoy (otra lesión en los aductores).

    • Anuncios

  • Chivu lo retuvo pese a que terminaba contrato

    En el Inter hace tiempo que comenzaron las reflexiones sobre el futuro del ex del Milan, ya durante la pasada temporada, y prueba de ello es la decisión de llegar al verano sin una verdadera oferta de renovación.

    Después de haber ganado el doblete y de haber obtenido la ratificación y la plena confianza de cara al futuro, Cristian Chivu, sin embargo, pidió a Marotta y al entonces director deportivo Piero Ausilio que no dejaran salir a Calhanoglu y, a falta de renovación, que lo retuvieran incluso con el contrato a punto de expirar.

    De hecho, el turco sigue siendo hoy una pieza central en la idea de juego del técnico rumano, pero su futuro aún está por escribirse.

  • Contactos para la renovación, oferta a la baja

    El nuevo director deportivo Dario Baccin ha confirmado, en su primera comparecencia oficial ante los medios en su nuevo cargo, que ya se ha producido oficialmente una primera reunión con el agente del jugador. Por parte del Inter existe la voluntad de seguir juntos, pero sobre la mesa también se ha puesto, informa Tuttosport, el factor de las lesiones.

    En las próximas cumbres se propondrá un nuevo acuerdo para prolongar el actual, que expira el 30 de junio de 2027, pero con una duración reducida (1+1 o un simple contrato de dos años) y con una propuesta económica a la baja respecto a los 6,5 millones de euros netos por temporada que percibe actualmente.

    No hay prisa ni por parte del Inter ni por parte del jugador. Las condiciones físicas y las económicas para Oaktree deben ir, necesariamente, de la mano.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google



Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Inter Milán crest
Inter Milán
INT