«Dos estilos diferentes: en Italia es más táctico y defensivo, mientras que en Alemania era más ofensivo cuando yo estaba allí, aunque quizá ahora haya cambiado. No es fácil marcar goles en Italia, todos los equipos defienden bien, también los pequeños.

La Serie A es un grandísimo campeonato, hay equipos como el Atalanta y otros que están creciendo, están fichando buenos jugadores, como la Fiorentina. Las críticas llegan siempre desde fuera; como jugador no comparto lo que dicen, para mí está en el top 3 de las ligas junto a la Premier League y LaLiga»