Inter-Betis Sevilla, EN DIRECTO a las 19.30

El inicio oficial de la nueva temporada 2026/2027 se acerca en el Inter con el debut contra el Monza, programado exactamente dentro de 7 días, el sábado 23 de agosto en San Siro. Para prepararse de la mejor manera, el Inter se enfrenta hoy en Bari, a partir de las 19.30 en el San Nicola, al Betis Sevilla en el último verdadero test amistoso de esta pretemporada. Chivu debería probar el once titular que debutará ante los brianzoli, pero hay curiosidad no tanto por Spence, oficializado solo ayer, como por el estado de forma que tendrán Stones, Lautaro y Thuram, los últimos en llegar y hasta ahora nunca utilizados.











