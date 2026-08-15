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AC Milan v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traducido por

Inter-Betis, los mejores y los peores: ¡qué debut de Stones! Bonny, mejor que Pio Esposito. Paso atrás de Diouf, Carlos Augusto sufre

Inter Milán
Real Betis
Inter Milán vs Real Betis
Amistosos

Los aprobados y los suspensos del último amistoso del Inter antes del debut en la Serie A contra el Monza.

Último amistoso de verano del Inter, y después empezará lo serio. El Inter se enfrentó al Betis Sevilla a domicilio en Bari, en el San Nicola, y se impuso por 1-0 con un gol de Stones en su debut.

Contra los verdiblancos, Cristian Chivupedía buenas indicaciones sobre el estado de forma de los suyos de cara al partido que abrirá la Serie A 2026/2027 y que el sábado 23 de agosto verá a Lautaro y compañía saltar al campo, como vigente campeón de Italia, a partir de las 18:30 en San Siro. Y de esta prueba llegaron buenas señales, pero también otras menos entusiasmantes.


A continuación, los aprobados y los suspensos:


  • TOP

    Calhanoglu: sube el ritmo, administra y reparte una infinidad de balones, y en dos ocasiones roza el gol desde la distancia. Aún no está al 100%, pero respecto a los partidos contra Juventus y Milan el nivel ya ha subido.


    Barella: el motor inagotable ha vuelto a arrancar a altísimas revoluciones. El balón para Bonny al inicio del partido es una delicia, recupera y vuelve a salir como si fuera un partido de verdad. Luego se pierde de vez en cuando en acciones algo forzadas por un ambiente de amistoso que desentona, pero piernas tiene.


    Bonny: prácticamente todas las acciones ofensivas peligrosas del Inter lo tuvieron como protagonista, ya fuera como asistente o en la finalización. Se mueve a derecha e izquierda junto a la referencia Pio Esposito y aprovecha al máximo los espacios. Falta el gol, y empieza a notarse también a nivel psicológico, pero llegará.


    Dimarco: ¿adivinad qué? Hay un Inter sin Dimarco y otro tres veces más peligroso en fase ofensiva con él en el campo, y también hoy en la segunda parte es él quien cambia la cara del partido. ¿Cómo? Haciendo lo que no logró hacer Carlos Augusto, es decir, robarle un tiempo de juego a la defensa con asistencias al primer toque, apoyos y ocupación de espacios.


    Stones: ¿podía soñar con un debut mejor? La compenetración con Akanji anula prácticamente cualquier ocasión del Betis, la circulación de balón es de calidad y, por último, el gol que encuentra con una media vuelta dentro del área tras una asistencia aérea de Pavard vale la victoria final.

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  • FRACASO

    Carlos Augusto: Chivu lo devuelve a su posición natural de carrilero, pero el brasileño confirma su momento de poca brillantez. No hace ni una sola jugada al primer toque, sufre ante Antony, que se convierte en el más peligroso de los suyos, y también cuando logra incorporarse pierde un tiempo de juego, facilitando la tarea de los defensores.


    Zielinski: llama la atención la diferencia de ritmo con respecto a los otros dos componentes del centro del campo. Va a un paso constante sin acelerar nunca, y le cuesta ayudar en las coberturas en banda. No fue su mejor partido.


    Pio Esposito: se esfuerza, pelea, pero él también sigue pareciendo realmente falto de ritmo y poco explosivo. En dos ocasiones llega tarde a un balón que pasa por el centro del área. Hace falta tiempo para ponerse en forma, y el Inter no lo tiene.


    Diouf: primer paso atrás para el francés como extremo derecho respecto a las otras actuaciones de pretemporada. Esta vez casi nunca logra desbordar para llegar a línea de fondo y generar peligro, ni desatarse con las arrancadas y las jugadas que Chivu quiere de él. Muestra destellos a ratos, pero con menos valentía de lo habitual.


    Luis Henrique: vale lo dicho para Diouf. Por ese lado el Inter prácticamente no genera peligro nunca, salvo cuando es Sucic quien se descuelga por esa zona. Demasiado tímido, le cuesta meter la pierna y también en fase defensiva las únicas acciones peligrosas llegan a partir de un par de lecturas equivocadas del brasileño. Quizá ya esté pensando en la despedida.

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