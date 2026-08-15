Calhanoglu: sube el ritmo, maneja y distribuye una infinidad de balones y en dos ocasiones roza el gol desde lejos. Aún no está al 100%, pero respecto a los partidos contra Juventus y Milan el nivel ya ha subido.





Barella: el motor inagotable ha vuelto a girar a altísimas revoluciones. El balón para Bonny al inicio del partido es una delicia, recupera y arranca de nuevo como si fuera un partido de verdad. Luego se pierde de vez en cuando en jugadas un poco forzadas por el clima amistoso que desentonan, pero piernas hay.





Bonny: prácticamente todas las acciones ofensivas peligrosas del Inter lo tuvieron como protagonista, ya fuera como asistente o en la finalización. Se mueve a derecha e izquierda junto a la referencia Pio Esposito y aprovecha al máximo los espacios. Le falta el gol, y empieza a hacerse sentir también a nivel psicológico, pero llegará.





Dimarco: ¿adivinad qué? Hay un Inter sin Dimarco y otro tres veces más peligroso en fase ofensiva con él en el campo, y también hoy en la segunda parte es él quien cambia la cara del partido. ¿Cómo? Haciendo lo que Carlos Augusto no logró hacer, es decir, robarle un tiempo de juego a la defensa con asistencias al primer toque, apoyos y ocupación de los espacios.





Stones: ¿podía soñar con un debut mejor? La compenetración con Akanji anula prácticamente cualquier ocasión del Betis, la circulación de balón es de calidad y, por último, el gol que encontró con un remate de media vuelta en el área tras una asistencia aérea de Pavard que vale la victoria final.