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AC Milan v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traducido por

Inter-Betis, los mejores y los peores: ¡qué debut de Stones! Bonny, mejor que Pio Esposito. Diouf da un paso atrás, Carlos Augusto sufre

Inter Milán
Real Betis
Inter Milán vs Real Betis
Amistosos

Los aprobados y los suspensos del último amistoso del Inter antes del debut en la Serie A contra el Monza.

Último amistoso de verano del Inter, y después empezará lo serio. El Inter se enfrentó al Betis Sevilla a domicilio en Bari, en el San Nicola, y se impuso por 1-0 con gol de Stones en su debut.

Contra los verdiblancos, Cristian Chivupedía buenas indicaciones sobre el estado de forma de los suyos de cara al partido que abrirá la Serie A 2026/2027 y que el sábado 23 de agosto verá a Lautaro y compañía saltar al campo, como vigente campeón de Italia, a partir de las 18:30 en San Siro. Y de esta prueba llegaron buenas señales, pero también otras menos ilusionantes.


A continuación, los aprobados y los suspensos:


  • TOP

    Calhanoglu: sube el ritmo, maneja y distribuye una infinidad de balones y en dos ocasiones roza el gol desde lejos. Aún no está al 100%, pero respecto a los partidos contra Juventus y Milan el nivel ya ha subido.


    Barella: el motor inagotable ha vuelto a girar a altísimas revoluciones. El balón para Bonny al inicio del partido es una delicia, recupera y arranca de nuevo como si fuera un partido de verdad. Luego se pierde de vez en cuando en jugadas un poco forzadas por el clima amistoso que desentonan, pero piernas hay.


    Bonny: prácticamente todas las acciones ofensivas peligrosas del Inter lo tuvieron como protagonista, ya fuera como asistente o en la finalización. Se mueve a derecha e izquierda junto a la referencia Pio Esposito y aprovecha al máximo los espacios. Le falta el gol, y empieza a hacerse sentir también a nivel psicológico, pero llegará.


    Dimarco: ¿adivinad qué? Hay un Inter sin Dimarco y otro tres veces más peligroso en fase ofensiva con él en el campo, y también hoy en la segunda parte es él quien cambia la cara del partido. ¿Cómo? Haciendo lo que Carlos Augusto no logró hacer, es decir, robarle un tiempo de juego a la defensa con asistencias al primer toque, apoyos y ocupación de los espacios.


    Stones: ¿podía soñar con un debut mejor? La compenetración con Akanji anula prácticamente cualquier ocasión del Betis, la circulación de balón es de calidad y, por último, el gol que encontró con un remate de media vuelta en el área tras una asistencia aérea de Pavard que vale la victoria final.

    • Anuncios

  • FLOP

    Carlos Augusto: Chivu lo devuelve a su posición natural de carrilero, pero el brasileño confirma su momento de poca brillantez. No hace ni una jugada al primer toque, sufre con Antony, que se convierte en el más peligroso de los suyos, y también cuando logra ofrecerse pierde un tiempo de juego, facilitando el trabajo de los defensores.


    Zielinski: llama la atención la diferencia de ritmo respecto a los otros dos integrantes del centro del campo. Va a un paso constante sin acelerar nunca, y le cuesta ayudar en las coberturas en banda. No fue su mejor partido.


    Pio Esposito: se esfuerza, pelea, pero él también sigue pareciendo realmente agarrotado y poco explosivo. En dos ocasiones llega tarde a un balón que pasa por el centro del área. Hace falta tiempo para ponerse en forma, y ese tiempo el Inter no lo tiene.


    Diouf: primer paso atrás para el francés como extremo derecho respecto a las otras apariciones de pretemporada. Esta vez no logra irse de su par ni desatarse con las arrancadas y las jugadas que Chivu querría de él. ¿Habrá sido la llegada de Spence la que le ha congelado las baterías?


    Luis Henrique: vale lo mismo dicho para Diouf. Por ese lado el Inter no genera peligro prácticamente nunca, salvo cuando es Sucic quien se descuelga por esas zonas. Demasiado tímido, le cuesta meter la pierna y también en fase defensiva las únicas jugadas peligrosas llegan a partir de un par de malas lecturas del brasileño. Quizá ya esté pensando en la despedida.

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