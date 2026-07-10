«Ahora nos falta algo en defensa. Hemos perdido a Acerbi, De Vrij y Darmian, así que debemos reforzar la zaga. Chalobah es una opción, pero creo que Lucumi sería perfecto para el Inter. Conoce nuestra liga y puede actuar de central o de lateral. Me gustan ambos, pero, si fuera por mí, elegiría al que ya sabe cómo se juega en la Serie A. El Inter necesita defensas que suban el centro de gravedad, porque debe mantener una defensa alta».





«¿El título? Es pronto, pero el Inter suele dominar la liga. Lo veo arriba, como candidato a ganarla Serie A. También me llama la atención el Milan, que invierte en fichajes importantes. Me gustó la frase de Amorim: “Estoy aquí para ganar”. Por fin. En los últimos años parecía que todos luchaban solo por el cuarto puesto… También me intriga ver cómo se mueve la Roma en el mercado. Con Gasperini puede mantenerse arriba».