El ex capitán del Inter, Beppe Bergomi, habló sobre el mercado de fichajes del club. Sus declaraciones las recogió *La Gazzetta dello Sport*.
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Inter, Bergomi: «Khalaili es un jugador al estilo de Hakimi y Palestra; llevaban años buscando a alguien así. Lucumi es mejor que Chalobah. ¿El título de liga? Hay que tener cuidado con el Milan y la Roma»
«Vi a Khalaili cuando jugó contra Italia y fue el mejor de Israel. No lo conocía, pero enseguida pensé que era un jugador al que seguir de cerca. Luego lo vimos en la Champions contra el Inter y el Atalanta. Es como tener otro Hakimi por la derecha, pero también tiene un perfil similar al de Palestra. Es más ofensivo que Dumfries, aunque con menos físico. Es más rápido y eficaz en el uno contra uno, y Chivu le dará un rol aún más ofensivo. El Inter llevaba años buscando un jugador así. A mí me gusta mucho. Luego, claro, marca y asiste menos, pero lo mismo decía de Palestra comparándolo con Dumfries. En el 3-5-2 del Inter será más incisivo que el que vimos en el Union Saint-Gilloise. ¿Palestra? El club luchó por ficharlo, no lo logró, pero ya lo superó y ahora tiene a un joven rápido y técnico que recuerda mucho a Palestra».
«Ahora nos falta algo en defensa. Hemos perdido a Acerbi, De Vrij y Darmian, así que debemos reforzar la zaga. Chalobah es una opción, pero creo que Lucumi sería perfecto para el Inter. Conoce nuestra liga y puede actuar de central o de lateral. Me gustan ambos, pero, si fuera por mí, elegiría al que ya sabe cómo se juega en la Serie A. El Inter necesita defensas que suban el centro de gravedad, porque debe mantener una defensa alta».
«¿El título? Es pronto, pero el Inter suele dominar la liga. Lo veo arriba, como candidato a ganarla Serie A. También me llama la atención el Milan, que invierte en fichajes importantes. Me gustó la frase de Amorim: “Estoy aquí para ganar”. Por fin. En los últimos años parecía que todos luchaban solo por el cuarto puesto… También me intriga ver cómo se mueve la Roma en el mercado. Con Gasperini puede mantenerse arriba».
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