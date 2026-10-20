El Inter vuelve a jugar en la Champions League y mañana, en San Siro, se enfrentará al Shakhtar Donetsk en su tercer partido, que ya es fundamental. Alessandro Bastoni ha hablado en Sky Sport y en rueda de prensa sobre los problemas que ha tenido el Inter en Europa, haciendo hincapié en el viejo dicho de la «escasa percepción del peligro».
Inter, Bastoni: «¿Finales de la Champions? Ha pasado tiempo, volvamos a poner los pies en la tierra. Hoy es un sueño, no un objetivo. Hemos hablado de nuestros errores, hay poca percepción del peligro»
ERRORES MENTALES Y DE CONCENTRACIÓN
«¿Qué Inter veremos? En cuanto al rendimiento, veremos a un Inter bastante parecido al de los dos primeros partidos (de Champions, nota de la redacción), pero evitando muchos de los errores que se produjeron, tanto a nivel individual como mental y de concentración. Si analizamos todos los goles encajados, prácticamente el 90 % ha llegado por errores nuestros. Hemos hablado mucho de ello: como es algo recurrente, hay que corregirlo. Veremos, por tanto, a un Inter más concentrado»
PERCEPCIÓN DEL PELIGRO
«Agresividad y superficialidad son palabras muy manidas. Nadie salta al campo con la intención de subestimar el partido, pero son estos aspectos los que hay que analizar. Quizá se perciba poco el peligro y también debemos mejorar en eso».
Shakhtar
"¿Shakhtar? Se sabe poco de ellos, pero tienen mucha calidad, son un equipo técnico y no tienen miedo de desplegar su juego. Tendremos que estar atentos y compactos, defender como equipo. Ya no hay partidos fáciles. Así que, en lugar de fijarnos en los demás, debemos fijarnos en nosotros mismos".
¿Finales disputadas? Quedan lejos, volvamos a poner los pies en la tierra.
"Tenemos que ganar porque, de lo contrario, entrar entre los ocho primeros se vuelve casi imposible. Pero debemos volver a la realidad: ha pasado tiempo desde las finales que disputamos y algunos partidos que hemos jugado recientemente deben hacernos poner los pies en la tierra. La Champions League es un sueño, no un objetivo. Si después se presentan oportunidades, las aprovecharemos, pero me parecía justo rebajar las expectativas al respecto".
ASUMIR LAS RESPONSABILIDADES
«No depende del sistema ni de quién salte al campo. Todo es una cuestión mental: puede ser superficialidad, falta de ganas o factores externos. Cada uno de nosotros debe asumir su responsabilidad, porque, si analizamos los partidos, vemos muchos errores individuales. Si conseguimos mejorar este aspecto, daremos un buen paso adelante»
¿Un momento oscuro? Para mí, no.
"En los otros estadios nadie me ha aplaudido nunca, pero la afición es así y está bien. Yo no tenía nada que demostrar. El club y el entrenador estuvieron a mi lado durante lo que consideráis mi momento oscuro, pero yo no lo viví tan mal. No ha muerto nadie; para mí, la oscuridad es otra cosa. Luego el tiempo pone las cosas en su sitio"
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias