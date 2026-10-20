Inter, Bastoni: «¿Finales de la Champions? Ha pasado tiempo, volvamos a poner los pies en la tierra. Hoy es un sueño, no un objetivo. Hemos hablado de nuestros errores, hay poca percepción del peligro»

«¿Qué Inter veremos? En cuanto al rendimiento, veremos a un Inter bastante parecido al de los dos primeros partidos (de Champions, nota de la redacción), pero evitando muchos de los errores que se produjeron, tanto a nivel individual como mental y de concentración. Si analizamos todos los goles encajados, prácticamente el 90 % ha llegado por errores nuestros. Hemos hablado mucho de ello: como es algo recurrente, hay que corregirlo. Veremos, por tanto, a un Inter más concentrado»