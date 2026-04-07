Inter: baja el precio de Diaby; el plan para el verano y la oferta del Al Ittihad; qué cambia con Dumfries y Luis Henrique

Por un lado, el objetivo de mantener la ventaja sobre el Nápoles y el Milan hasta el final de la liga; por otro, los primeros contactos para adelantarse a la competencia en el mercado de fichajes. En estas semanas, el Inter está empezando a planificar el trabajo para el verano, y entre los nombres que figuran en la lista de los directivos nerazzurri sigue estando el de Moussa Diaby, delantero del Al Ittihad por el que ya se había hecho un intento en enero. En estos meses, la relación entre el jugador y el club árabe se ha complicado cada vez más, su agente está buscando una nueva solución para la reapertura del mercado y el Inter está al acecho.



