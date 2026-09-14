Inter, Baccin: «¿Romano? Queremos un núcleo duro italiano. Contactos positivos para las renovaciones de Dimarco y Calhanoglu, nuevas reuniones programadas»

El Inter ha cambiado de cara a nivel directivo desde hace ya algunas semanas con la salida, tras 28 años, de Piero Ausilio y el ascenso a nuevo director deportivo de quien era su antiguo segundo, Dario Baccin.

El nuevo responsable del área deportiva del Inter habló por primera vez en su nuevo cargo tanto en Dazn como en Sky sobre los próximos movimientos del club, su papel y las renovaciones encaminadas con Calhanoglu y Dimarco. ¿La estrategia en el mercado? El bloque duro italiano sigue siendo prioritario y gusta Romano, del Cagliari.