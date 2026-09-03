Inter, Ausilio en Appiano para saludar al equipo. Los pesos pesados, sorprendidos: "No me lo esperaba"

Según Sportmediaset, la salida de Ausilio del Inter sorprendió a muchos, incluidos varios pesos pesados del equipo. Desde Lautaro hasta Calhanoglu, pasando por Dimarco, muchos dedicaron unas palabras al ya exdirector deportivo. "No me esperaba la salida de Ausilio, es una persona a la que estoy muy unido. Ha hecho mucho por el Inter, hemos ganado mucho juntos", las palabras de Dimarco.