Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Inter-Atalanta grafica 16.9Calciomercato

Traducido por

Inter-Atalanta EN DIRECTO a partir de las 15:00, últimas noticias sobre las alineaciones: Thuram vuelve desde el primer minuto

Sigue en directo el Inter-Atalanta, jornada 29 de la Serie A

Inter-Atalanta, jornada 29 de la Serie A

El Inter busca volver a la senda de la victoria tras la derrota por 1-0 en el derbi contra el Milan, que ha reavivado las esperanzas de los rossoneri de ganar el título. El Atalanta quiere borrar la dura derrota europea en la Champions contra el Bayern de Múnich. A las 15:00, los dos equipos nerazzurri se enfrentan en San Siro en un partido en el que están en juego puntos importantes para objetivos diferentes, correspondiente a la 29.ª jornada del campeonato de la Serie A.

  • GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS

    • Anuncios

  • EL MARCADOR

    INTER-ATALANTA 0-0

    GOLES: 

    INTER(3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. Entrenador: Chivu.

    ATALANTA(3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Entrenador: Palladino.

    ÁRBITRO: Manganiello

    AMONESTADOS

    EXPULSADOS

Serie A
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
Atalanta crest
Atalanta
ATA
0