Inter-Atalanta, jornada 29 de la Serie A

El Inter busca volver a la senda de la victoria tras la derrota por 1-0 en el derbi contra el Milan, que ha reavivado las esperanzas de los rossoneri de ganar el título. El Atalanta quiere borrar la dura derrota europea en la Champions contra el Bayern de Múnich. A las 15:00, los dos equipos nerazzurri se enfrentan en San Siro en un partido en el que están en juego puntos importantes para objetivos diferentes, correspondiente a la 29.ª jornada del campeonato de la Serie A.