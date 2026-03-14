El Atalanta arranca un empate en los últimos minutos ante el Inter: el partido en San Siro termina 1-1, con el gol de Nikola Krstovic que igualó el marcador tras el tanto marcado en la primera parte por Francesco Pio Esposito.

Un partido que ha generado numerosas discusiones, especialmente en los últimos minutos de la vigésimo novena jornada de la Serie A: tanto el empate marcado por el exjugador del Lecce como el episodio del contacto entre Frattesi y Scalvini dan pie a numerosas interpretaciones.

Pero recapitulemos lo que ha sucedido al término de esta jornada de la máxima categoría del fútbol italiano e intentemos comprender, a través de las palabras de los expertos, todo el episodio del contacto.