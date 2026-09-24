El Inter ha aprobado el proyecto de cuentas cerrado a 30 de junio de 2026 y los resultados financieros muestran una tendencia positiva y, sobre todo, unos ingresos disparados como casi nunca antes en la historia del club.

El comunicado, publicado por el club interista, habla de hecho de un beneficio de 22,7 millones de euros, que se suma al beneficio de la pasada temporada, el segundo consecutivo, derivado sobre todo de haber alcanzado ingresos récord. También vuelve a ser positivo el patrimonio neto.

El resultado de hoy es muy importante porque llega tras una temporada récord, eso sí, por los resultados deportivos en Italia, con el doblete Serie A-Copa Italia, pero increíblemente negativa en Europa respecto a la temporada anterior. Chivu cayó en los playoffs ante el Bodo/Glimt, mientras que Inzaghi alcanzó la temporada anterior la final de la Champions League, con los consiguientes ingresos récord a los que también se sumaron los ingresos del Mundial de Clubes de la FIFA.



