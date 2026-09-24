El Inter ha aprobado el proyecto de balance cerrado a 30 de junio de 2026 y los resultados financieros reflejan una tendencia positiva y, sobre todo, unos ingresos disparados como casi nunca en la historia del club.

El comunicado, publicado por el club nerazzurro, habla de hecho de un beneficio de 22,7 millones de euros, que se suma al beneficio de la pasada temporada, el segundo consecutivo, derivado sobre todo de unos ingresos récord. También vuelve a estar en positivo el patrimonio neto.

El resultado de hoy es muy importante porque llega después de una temporada récord, sí, por los resultados deportivos en Italia, con el doblete Scudetto-Copa Italia, pero increíblemente negativos en Europa con respecto a la temporada anterior. Chivu cayó en los playoff contra el Bodo/Glimt, mientras que Inzaghi alcanzó en la temporada anterior la final de la Champions League, con los consiguientes ingresos récord a los que también se sumaron los ingresos del Mundial de Clubes de la FIFA.



